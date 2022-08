Filho mais velho de Che Guevara morre na Venezuela

O filho mais velho do ícone revolucionário Ernesto Che Guevara morreu na última segunda-feira, 29, em Caracas, Venezuela. O advogado Camilo Guevara March, de 60 anos, foi vítima de um infarto, informação confirmada pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

De acordo com a Prensa Latina, Camilo estava visitando um amigo na capital venezuelana quando teve um coágulo de sangue que o levou a um ataque cardíaco. Ele era um dos quatro filhos de Che com a cubana Aleida March e atuou como “embaixador itinerante” da memória e legado de seu pai.

O revolucionário tinha ainda uma outra filha, Hilda Guevara, morta em 1995, de um casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.

Formado em direito trabalhista, Camilo Guevara March foi diretor do Centro de Estudos Che Guevara em Havana, instituição dedicada a promover o trabalho e a ideologia de seu pai, que continua sendo uma figura de grande influência em Cuba. O advogado também esteve no Brasil em 1997 em ano de lembrança da morte de 30 anos do guerrilheiro.

Ele também era crítico de como a imagem de seu pai era utilizada, chegando a afirmar em 2010 que “comercialização desmedida e desproporcional da imagem do meu pai contribui para o desaparecimento de sua história e ideologia”.