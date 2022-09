Expedição mostra imagens em 8k nunca antes vistas do Titanic

Uma expedição no fundo do mar revelou os destroços do Titanic como nunca antes: em 8k– a maior resolução de tela disponível atualmente. As imagens foram capturadas pela OceanGate Expeditions e mostram o restante do navio lendário a cerca de 3,8 km abaixo da superfície do Atlântico Norte e a 740 km de Newfoundland, no Canadá.

O plano foi anunciado em junho de 2021 para especialistas interessados e as filmagens foram finalmente divulgadas em 30 de agosto. O vídeo abre com uma panorâmica da proa do Titanic, o transatlântico britânico que afundou depois que atingiu um iceberg na noite de 15 de abril de 1912.

A expedição incluiu arqueólogos e biólogos marinhos. Mas o OceanGate também abriu vagas para cerca de 40 pessoas que pagaram para fazer parte dela, como pessoas interessadas em explorar os escombros históricos. Os valores giravam em torno de 250.000 dólares, o equivalente a cerca de 1,3 milhão de reais.

NEW TITANIC FOOTAGE! The crew of the 2022 Titanic Expedition succeeded in capturing unprecedented 8k footage of the #Titanic exposing an astonishing level of detail and colors. The extraordinary footage premiered on our YouTube channel today 🤩 Watch: https://t.co/4iOzMunznv — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) August 30, 2022

“Estudo o naufrágio há décadas e completei vários mergulhos, e não me lembro de ter visto nenhuma outra imagem mostrando esse nível de detalhe”, disse o mergulhador vetarano Rory Golden, especialista da em Titanic da OceanGate Expeditions,em comunicado.

A empresa equipou o submersível de fibra de carbono e titânio com câmeras de alta definição e equipamento de sonar multifeixe. Mapear a decomposição pode ajudar os cientistas a prever o destino de outros naufrágios de alto mar, incluindo aqueles que afundaram durante as guerras mundiais. O expedição também documentou a vida marinha do local, já que centenas de espécies foram vistas apenas nos destroços.

Entre as novidades descobertas com a qualidade das filmagens estão o nome do fabricante de âncoras, Noah Hingley & Sons Ltd no ferro.

Um pouco adiante no vídeo são reveladas três estruturas redondas ao longo do parapeito do navio: os cabos triplos que uma vez alimentavam as cordas de ancoragem para proteger o navio de 269 metros quando estava no porto. Além disso, a filmagem mostra o primeiro dos dois cascos do Titanic e a enorme corrente de âncora, na qual cada elo pesava cerca de 90 kg.

As filmagens também revelam o primeiro dos seis porões de carga do Titanic e os cabrestantes, que levantavam as âncoras, de bronze sólido do navio.

As novas imagens em alta resolução não somente conseguem, de certa forma, democratizar o marco histórico a amadores curiosos, mas também congelam no tempo o transatlântico que está se sucumbindo lentamente às bactérias que se alimentam do metal debaixo do mar.

