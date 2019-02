Exército mexicano encontra 72 corpos em rancho na cidade de Tamaulipas

Membros das Forças Armadas do México encontraram os corpos de 72 pessoas (58 homens e 14 mulheres) em um rancho do estado de Tamaulipas, nordeste do país, vítimas de um grupo criminoso, informou uma fonte oficial.

Os corpos foram encontrados na tarde de terça-feira e as autoridades acreditam que as vítimas foram mortas recentemente. A Secretaria da Marinha informou em comunicado que os corpos foram encontrados depois que soldados mantiveram confronto com uma organização criminosa na comunidade de San Fernando, onde morreram um militar e três membros do grupo. Após o conflito, os militares encontraram o rancho, onde estavam os 72 corpos.

A fonte afirmou que as autoridades acreditam que o grupo criminoso que enfrentou os militares assassinou estas pessoas. Não foram dados detalhes sobre a forma com que as vítimas foram mortas.

A operação militar começou segunda-feira, e apenas um menor de idade foi detido. Além disso, foram confiscadas 21 armas longas, 101 munições para armas de fogo de diferentes calibres, quatro coletes à prova de balas, uniformes camuflados, um capacete e quatro caminhonetes.

As fontes oficiais assinalaram ainda que “o Governo mexicano continuará informando sobre os fatos assim que as investigações forem avançando” e condenou “categoricamente os atos de barbárie cometidos pelas organizações criminosas”.

(com Agência EFE)