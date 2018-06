Ex-presidente do Equador é indiciado por sequestro de opositor

A Corte Nacional de Justiça do Equador (CNJ), principal tribunal do país, indiciou na segunda-feira (18) o ex-presidente Rafael Correa pelo sequestro do ex-deputado Fernando Balda, em 2012, na Colômbia. Determinou ainda que Correa se apresente no tribunal a cada 15 dias a partir de 2 de julho.

Com base nos argumentos do Ministério Público, a juíza Daniella Camacho declarou a validade do caso e vinculou Correa, que atualmente mora na Bélgica, ao caso. O ex-presidente é acusado de formação de quadrilha e de sequestro de Balda, um dos mais conhecidos políticos opositores à gestão de Correa, que governou o Equador entre 2007 e 2017.

Na audiência, o procurador-geral, Paúl Pérez, também solicitou como medida cautelar “o uso de dispositivo eletrônico” de vigilância em Correa, o que foi rejeitado.

Balda denunciou o sequestro em 2012, quando o Ministério Público iniciou uma investigação reservada e solicitou as primeiras versões. Conforme o relato do político, o sequestro aconteceu na Colômbia na noite de 13 de agosto de 2012, quando ele foi abordado por cinco pessoas – quatro homens e uma mulher – e colocado violentamente dentro de um carro. O veículo foi localizado e uma pessoa foi detida pelas autoridades colombianas.

Apesar de o Ministério Público do Equador ter solicitado como medida cautelar para que Correa se apresentasse periodicamente na embaixada equatoriana em Bruxelas, a juíza decidiu que tal ação deve acontecer na secretaria da CNJ em Quito a cada 15 dias, uma vez que o ex-presidente mantém a nacionalidade equatoriana.

O advogado de defesa de Correa, Caupolicán Ochoa, anunciou que vai recorrer da decisão. No Twitter, Correa declarou: “não sei por que me indiciam ou do que me indiciam”.

Ochoa qualificou a decisão do CNJ de absurda. “Como alguém que vive na Bélgica, que tem sua família na Bélgica (…) que tem seu trabalho na Bélgica poderá vir a cada 15 dias ao Equador apenas para se apresentar”.

Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza CAMBIA medida cautelar para que me presente cada quince días…¡en Ecuador!

¿Qué es esto? — Rafael Correa (@MashiRafael) June 19, 2018

Já os advogados de Balda revelaram que pedirão uma ordem de prisão preventiva contra Correa caso ele não se apresente à Justiça no Equador no dia 2 de julho, como foi determinado.

Ao final da audiência, manifestantes lançaram ovos e outros objetos contra jornalistas que trabalhavam no local e fizeram acusações de favorecimento aos interesses de grupos de direita, opostos ao governo de Correa. A Polícia isolou a região para evitar confrontos.

(Com EFE e AFP)