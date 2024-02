EUA: Tiros em celebração do Super Bowl podem ter sido por disputa pessoal

O ataque a tiros que deixou ao menos um morto e mais de 20 feridos no estado americano de Missouri na quarta-feira pode ter sido resultado de uma disputa pessoal na área, afirmaram fontes da polícia à rede americana CNN nesta quinta-feira, 15. Dentro dessa linha de investigação, o incidente de quarta-feira não teria sido um ataque contra a celebração do time de futebol americano Kansas City Chiefs pela vitória do Super Bowl, a final do campeonato nacional do esporte, de acordo com a polícia local.

À CNN, uma das autoridades afirmou que três pessoas sob custódia supostamente teriam envolvimento na disputa e que, inicialmente, 10 pessoas foram interrogadas.

+ EUA: Ataque a tiros deixa um morto e feridos em comemoração do Super Bowl

‘Nada é seguro’

O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, lamentou que o episódio violento não tenha sido prevenido, mesmo com a presença de mais de 800 policiais, agentes federais e seguranças. A repórteres, o democrata disse: “desfiles, comícios, escolas, filmes – parece que quase nada é seguro”. Ele estava presente no evento, assim como os governadores do Missouri e do Kansas. Todos saíram ilesos.

Continua após a publicidade

O caos teve início perto de uma garagem a oeste do Union Station, edifício que já foi um centro ferroviário, de acordo com a polícia. Hoje, o prédio serve como um museu.

Nas redes sociais, os jogadores do Kansas City Chiefs mandaram mensagens às vítimas. O quarterback Patrick Mahomes, uma das estrelas da equipe, disse estar orando por todos, enquanto o linebacker Drue Tranquill encorajou que outras pessoas se juntem em orações aos feridos.

“Ore para que os médicos e socorristas tenham mãos firmes e que todos experimentem a cura total”, disse.