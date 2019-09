EUA relembram atentados de 11 de setembro de 2001

A cidade de Nova York recordou nesta quarta-feira, 11, as quase 3.000 pessoas mortas em 11 de setembro de 2001, em uma cerimônia solene no Marco Zero, onde os aviões sequestrados pelo grupo Al Qaeda derrubaram as Torres Gêmeas há 18 anos. Esse foi o ataque mais mortal ocorrido em solo americano desde Pearl Harbour, em 1941.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, o prefeito Bill de Blasio, assim como os seus antecessores Michael Bloomberg e Rudy Giuliani, estavam entre os que compareceram à cerimônia. O ato se tornou uma tradição anual, principalmente com os parentes lendo a longa lista de mortos e dizendo algumas palavras sobre essas vítimas. A cerimônia dura cerca de quatro horas.

“Nós amamos vocês, sentimos sua falta e vocês sempre serão os herói da América”, afirmou uma mulher depois de ler os nomes de seu irmão e primo mortos na tragédia.

Parentes se abraçaram e se consolaram, deixando rosas no memorial. Alguns seguravam cartazes com imagens de seus entes queridos que foram mortos pelos terroristas.

Às 8h46 e 9h03 da manhã, horário em que os aviões se chocaram contra as torres, os presentes mantiveram um momento de silêncio em homenagem às vitimas. Gaitas de fole foram tocadas quando policiais entraram na cerimônia carregando a bandeira dos Estados Unidos e, em seguida, o hino nacional foi entoado.

zoom_out_map 1 /20 Momento em que o Boeing 767-222 do voo 175 da United Airlines se aproxima da torre sul do World Trade Center, durante o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York (Seth McCallister/AFP)

zoom_out_map 2 /20 Voo 175 da United Airlines colide com a Torre Sul do World Trade Center, na Ilha de Manhattan, em Nova York, com 51 passageiros, nove tripulantes e os cinco sequestradores a bordo (Spencer Platt/Getty Images)

zoom_out_map 3 /20 Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Robert Clark/AP)

zoom_out_map 4 /20 Torre do World Trade Center desaba e cobre a Ilha de Manhattan de poeira e fumaça tóxica (Chang W. Lee/The New York Times/Divulgação)

zoom_out_map 5 /20 Bombeiros chegam perto das torres gêmeas, poucos minutos após o segundo avião bater na segunda torre do World Trade Center, em Manhattan (Foto/Reprodução)

zoom_out_map 6 /20 Andy Card conversa com então presidente George W. Bush para informá-lo dos atentados de 11 de setembro, em Nova York (Doug Mills/Getty Images)

zoom_out_map 7 /20 Homem se joga do alto de uma das torres do World Trade Center, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos (Richard Drew/AP)

zoom_out_map 8 /20 Torre Sul do World Trade Center desaba 57 minutos depois de ataque, na Ilha de Manhattan, em Nova York (Hubert Boesl/dpa/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 9 /20 Pessoas correm pelas ruas de Manhattan após aviões derrubarem as torres gêmeas, em Nova York (Jose Jimenez/Getty Images)

zoom_out_map 10 /20 Homens cobertos de poeira caminham próximos ao local do atentado terrorista ao World Trade Center (Gulnara Samoilova/Zumapress.com/Divulgação)

zoom_out_map 11 /20 Bombeiros e paramédicos auxiliam feridos após os atentados terroristas ao World Trade Center (Justin Lane/The New York Times/Latinstock)

zoom_out_map 12 /20 Pedestres cobertos de poeira caminham próximos ao local do atentado terrorista ao World Trade Center (Amy Sancetta/AP)

zoom_out_map 13 /20 Bombeiro solicita mais equipes de resgate durante o trabalho de busca por sobreviventes dos ataques ao World Trade Center (Preston Keres/AFP)

zoom_out_map 14 /20 Bombeiros carregam mangueira entre as ruínas do World Trade Center (Steve McCurry / Magnum/Latinstock)

zoom_out_map 15 /20 Os ataques fizeram ruir as Torres Gêmeas do World Trade Center (LM Otero/AP)

zoom_out_map 16 /20 Ruínas do World Trade Center são vistas na Ilha de Manhattan, em Nova York (Alex Fuchs/AFP)

zoom_out_map 17 /20 Trabalhadores civis se reúnem durante retirada da última viga que ficou de pé após atentado do 11 de setembro às torres gêmes, em Nova York (Spencer Platt/Getty Images)

zoom_out_map 18 /20 Câmera de segurança mostra o momento em que o Boeing 757, pilotado por terroristas, se choca com o Pentágono (Department of Defense/Getty Images)

zoom_out_map 19 /20 O Boeing 757 da American Airlines pilotado por terroristas se choca com o Pentágono - sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - localizado no estado da Virgínia (Stephen J. Boitano/Getty Images)

zoom_out_map 20/20 O ataque ao Pentágono matou 125 funcionários que estavam no prédio e as 64 pessoas a bordo da aeronave (//Getty Images)

Em 2001, militantes da rede terrorista Al Qaeda sequestraram quatro aviões. Eles tinham como destino o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Casa Branca e as Torres Gêmeas. Três dos quatro aviões encontraram seus alvos – dois deles, as Torres Gêmeas, e outro, o Pentágono. O quarto avião, que ficou conhecido como o voo 93, caiu em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia.

A cerimônia na Pensilvânia para relembrar os mortos teve a presença do vice-presidente, Mike Pence. Em seu discurso, Pence exaltou a memória dos quarenta passageiros que lutaram contra os terroristas dentro do avião e impediram que ele encontrasse seu alvo.

Além dos mortos no 11 de setembro, milhares de bombeiros, policiais, socorristas, trabalhadores da construção civil e moradores das vizinhanças desenvolveram doenças, muitas das quais terminais, como resultado da inalação de vapores tóxicos. Um censo do WTC Health Program, programa federal de saúde voltado para os sobreviventes dos atentados, registrou 10.000 pessoas com câncer.

Trump no Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado da primeira-dama, Melania Trump, discursa no Pentágono durante a cerimônia de aniversário de 18 anos dos atentados de 11 de Setembro – 11/09/2019 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado da primeira-dama, Melania Trump, discursa no Pentágono durante a cerimônia de aniversário de 18 anos dos atentados de 11 de Setembro – 11/09/2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao discursar em cerimônia no Pentágono, repetiu a controversa história de que teria sido um dos primeiros a chegar no local das Torres. Trump ofereceu suas condolências às vítimas e familiares e prometeu que qualquer grupo terrorista será recebido com “um grau de força que os Estados Unidos nunca usaram antes”.

Trump também falou sobre as conversas de paz com o grupo afegão Talibã, que ocorriam em Doha, Catar, que foram abruptamente canceladas após a morte de dois soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte – um americano e outro romeno – e mais 11 civis em um recente atentado à bomba dos talibãs no Afeganistão.

“Tínhamos programadas conversas de paz há poucos dia, e as cancelei quando me informei que haviam matado um soldado americano de Porto Rico e outras 11 pessoas inocentes”, disse.

A reunião com representantes do grupo e do governo do Afeganistão iria ocorrer em Camp David, residência oficial de campo da Presidência, e era mantida em segredo pelas autoridades.

“Eles (os talibãs) acreditaram que usariam este ataque para demonstrar força, mas o que demonstraram foi uma fraqueza enorme. Nos últimos quatro dias, batemos mais firme que nunca em nosso inimigo, e isso continuará”, advertiu.

Washington estava prestes a fechar um acordo para permitir o início da retirada progressiva dos cerca de 13.000 soldados americanos mobilizados no Afeganistão em troca de garantias por parte do Talibã de redução da violência e do lançamento de negociações de paz diretas com o governo de Cabul. Os rebeldes vêm rejeitando essa última condição até o momento.

A suspensão das negociações pode provocar uma escalada da violência no Afeganistão em um momento especialmente delicado, a apenas duas semanas das eleições presidenciais no país.

(Com AFP e EFE)