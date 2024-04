EUA exigem respostas de Israel sobre valas comuns em hospitais de Gaza

A Casa Branca disse na noite de quarta-feira, 24, que queria “respostas” de Israel depois que autoridades do Hamas em Gaza alegaram ter descoberto uma vala comum em um hospital que foi alvo de um recente ataque das forças israelenses.

Na terça-feira 24, a agência de Defesa Civil de Gaza, administrada pelo Hamas, disse que médicos descobriram quase 340 corpos de pessoas supostamente mortas e enterradas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) no Hospital Nasser, em Khan Younis.

“Queremos respostas”, disse o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a repórteres. “Queremos ver isso investigado de forma completa e transparente.”

+ ONU se diz ‘horrorizada’ com relatos de valas comuns em hospitais de Gaza

Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos também disse que Washington continua a pressionar Israel para obter mais informações.

Continua após a publicidade

A alegada descoberta por parte de responsáveis do Hamas levou as Nações Unidas a exigir uma investigação independente da situação, apoiada pela União Europeia.

O que diz Israel

Tel Aviv nega a acusação, dizendo que os corpos teriam sido enterrados anteriormente por palestinos em meio aos combates entre as forças israelenses e terroristas na área.

“Circula desinformação sobre uma vala comum que foi descoberta no Hospital Nasser em Khan Yunis. A cova em questão foi cavada – pelos habitantes de Gaza – há alguns meses”, escreveu o porta-voz do exército israelense, Major Nadav Shoshani, no X, antigo Twitter. “Este fato é corroborado pela documentação das redes sociais enviada pelos moradores de Gaza no momento do enterro, como pode ser visto no vídeo abaixo.”

Misinformation is circulating regarding a mass grave that was discovered at Nasser Hospital in Khan Yunis. The grave in question was dug — by Gazans — a few months ago. This fact is corroborated by social media documentation uploaded by Gazans at the time of the burial, as seen… https://t.co/4BruYMILTd Continua após a publicidade — LTC (S.) Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) April 24, 2024

“Qualquer tentativa de culpar Israel por enterrar civis em valas comuns é categoricamente falsa e um mero exemplo de uma campanha de desinformação que visa deslegitimar Israel”, acrescentou Shoshani.

No final de fevereiro, as FDI invadiram o Hospital Nasser para realizar uma operação contra o Hamas. Tel Aviv afirmou que capturaram cerca de 200 terroristas escondidos no complexo médico.