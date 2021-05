EUA enviarão ao Brasil US$ 20 milhões em medicamentos ligados à Covid

O governo dos Estados Unidos está finalizando os detalhes de um pacote para dar acesso ao Brasil a 20 milhões de dólares em medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19, afirmou uma porta-voz da Casa Branca nesta terça-feira, 3.

Os medicamentos serão entregues do estoque estratégico do governo americano em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), segundo Jen Psaki, secretária de Imprensa da Casa Branca.

“Ainda não foi finalizado, mas estamos trabalhando com o governo do Brasil”, afirmou em entrevista à imprensa, sem dar mais detalhes sobre a parceria.

Em 26 de abril, um consultor sênior da equipe do presidente Joe Biden no combate à pandemia afirmou que Washington irá compartilhar 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com outros países, à medida que o imunizante ainda não foi autorizado por autoridades locais e está estocado no país.

Perguntada se o Brasil está na lista para receber as doses estocadas que serão compartilhadas, Psaki afirmou não poder se “antecipar neste processo”.

“Há uma série de solicitações de todo o mundo, estamos avaliando essas necessidades”, afirmou.