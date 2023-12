EUA e México concordam em manter fronteiras abertas, diz Obrador

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quinta-feira, 28, que entrou em acordo com as autoridades dos Estados Unidos para que as fronteiras permaneçam abertas e prometeu aumentar os esforços na tentativa de conter o fluxo migratório recorde, sem dar detalhes.

“Este acordo foi alcançado, as passagens ferroviárias e as pontes fronteiriças já estão sendo abertas para normalizar a situação”, disse López Obrador em entrevista coletiva. “Todos os dias há mais movimento nas pontes fronteiriças”.

As declarações foram dadas após um encontro com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que liderou uma comitiva que aportou na quarta-feira em território mexicano para tentar reverter o caos fronteiriço instaurado nos últimos tempos.

Os Estados Unidos fecharam várias passagens no início deste mês, incluindo duas pontes ferroviárias importantes, em meio a uma redistribuição de recursos de fiscalização para outras faixas da divisa onde o número de migrantes aumentou mais. A questão é sensível para a Casa Branca, e representa um principais pontos das eleições de 2024.

Para Obrador, o encontro com a delegação dos EUA, que incluiu ainda o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, foram “diretas” por conta da importância do comércio entre os países. O líder mexicano exaltou ainda a relação que estabeleceu com o governo do homólogo americano Joe Biden.

Continua após a publicidade

“A relação com Biden é muito boa e ele tem muito respeito por nós, pelo México”, disse ele. “Biden entende que este fenômeno (da migração) tem a ver com a pobreza”, acrescentou.

Segundo Obrador, a questão do fentanil — opioide poderoso e mortal — foi “pouco foi discutida” nas reuniões. Os americanos têm pressionado os mexicanos a combaterem de forma mais incisiva o tráfico da substância na fronteira, enquanto o mexicanos pedem que o país vizinho não deixe que suas armas de fogo cheguem até os cartéis de droga.

As autoridades do México e dos Estados Unidos não detalharam os possíveis acordos alcançados, assim como as novas medidas para tentar solucionar essas questões bilaterais.