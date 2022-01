EUA colocam tropas de prontidão para envio ao leste europeu

Cerca de 8.500 soldados americanos foram colocados em alerta para um possível envio ao leste da Europa, em um esforço para tentar conter o aumento de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia, afirmou nesta segunda-feira, 24, o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

A ordem de preparação foi emitida pelo secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, sob direção do presidente Joe Biden e, segundo Kirby, a decisão final de envio dos militares ainda não foi feita.

Mais cedo nesta segunda-feira, autoridades já haviam afirmado à rede CNN que Biden estaria nos estágios finais de identificar unidades militares específicas que deseja enviar ao leste da Europa, depois de ter se encontrado no sábado com autoridades militares para discutir opções para aumentar o número de tropas americanas nos Bálcãs e no leste da Europa.

A ação seguiria o anúncio nesta segunda-feira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), principal aliança militar ocidental, de envio de forças extras e navios e jatos à região. De acordo com a aliança, o objetivo é intensificar suas presença de “dissuasão” na área do Mar Báltico e diversos membros da organização de 30 países oferecem tropas e equipamentos.