Estados Unidos e União Europeia expulsam diplomatas russos

O presidente Donald Trump ordenou a expulsão de 60 diplomatas russos dos Estados Unidos pelo envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e sua filha no Reino Unido. Catorze países da União Europeia (UE) também tomaram a decisão de expulsar diplomatas, segundo o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Os Estados Unidos também anunciaram que fecharão o consulado da Rússia em Seattle, que o governo americano acredita servir como principal posto para as operações de inteligência russa no país, segundo o jornal Washington Post.

A ordem de expulsão americana inclui 12 agentes da inteligência russa da missão do país junto à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e 48 funcionários da embaixada em Washington. A medida reflete preocupações de que as atividades da inteligência russa têm sido cada vez mais agressivas, disseram a repórteres autoridades graduadas do governo americano, falando sob condição de anonimato.

Alemanha, França e Ucrânia estão entre os países europeus que também anunciaram que estão expulsando diplomatas russos. Os líderes da UE concordaram na semana passada que era muito provável que a Rússia estivesse por trás do envenenamento do ex-espião.

O Reino Unido já havia expulsado 23 diplomatas do governo de Vladimir Putin pelo mesmo caso.

Segundo o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, mais expulsões e outras medidas comuns da União Europeia podem ser esperadas nas próximas semanas. Tusk não especificou quais países da UE estavam expulsando diplomatas, mas Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Letônia, Lituânia e a Polônia fizeram anúncios individuais. Mais declarações são esperadas nesta segunda-feira.

Separadamente, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, cujo país não é membro da UE, também disse que seu país expulsaria 13 diplomatas russos.

Skripal, de 66 anos, e Yulia, de 33, estão hospitalizados em estado grave desde 4 de março, quando foram encontrados inconscientes em um banco do lado de fora de um centro comercial na cidade de Salisbury, no sul da Inglaterra. O governo britânico, os Estados Unidos e a União Europeia responsabilizam a Rússia pelo ataque.

O ex-espião denunciou dezenas de agentes russos à inteligência estrangeira até ser preso pelas autoridades russas em 2004. Ele foi condenado a 13 anos de prisão em 2006, mas em 2010 recebeu refúgio no Reino Unido depois de ser trocado por espiões russos.

Moscou tem negado responsabilidade pelo ataque do dia 4 de março, no primeiro uso ofensivo de que se tem conhecimento de agentes químicos que atingem o sistema nervoso na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.