Estados Unidos alertam para risco iminente de novos ataques em Cabul

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram nesta sexta-feira (27) que há grande risco de novos ataques atingirem Cabul, no Afeganistão. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que as ameaças são “específicas e confiáveis”

As afirmações colocam ainda mais pressão para que a evacuação de civis seja concluída antes da data final prevista, na terça-feira (31). Militares envolvidos na operação seguem em alerta máximo.

Na última quinta-feira (26), explosões no entorno do aeroporto deixaram um saldo de ao menos 180 mortos, entre eles 13 militares americanos.

Autoridades do Pentágono acreditam que o ataque foi resultado de uma explosão, não de duas, como se acreditou inicialmente. E que provavelmente só havia um homem-bomba.

O Estado Islâmico-Khorasan, assumiu a autoria dos ataques. O grupo é uma cédula da organização terrorista nascida no Iraque e na Síria, e responsável por instalar um regime de terror nos dois países.