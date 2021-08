Talibã condena atentado ‘em áreas onde forças americanas são responsáveis’

O grupo islâmico Talibã condenou o atentado realizado nesta quinta-feira, 26, nos arredores do aeroporto de Cabul , em uma área em que disse estar sob controle do Exército dos Estados Unidos.

“O Emirado Islâmico condena veementemente o ataque a bomba contra civis no aeroporto de Cabul”, diz um comunicado divulgado pelo porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, em publicação no Twitter. “A explosão aconteceu em uma área onde forças dos EUA são responsáveis pela segurança”.

#غبرګون:

اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي، یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د‌ امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.

اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی، د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 26, 2021

Continua após a publicidade

Ao menos 12 soldados americanos morreram e outros 15 ficaram feridos nas duas explosões, segundo o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos. Entre afegãos estima-se que 60 civis tenham morrido e outros 150 tenham ficado feridos, e muitas das vítimas faziam parte da multidão que tenta embarcar nos voos internacionais de evacuação após o movimento Talibã assumir o poder no país.

Em discurso concedido na Casa Branca, o presidente americano, Joe Biden, chamou de “heróis” os militares mortos e feridos durante o ataque. Em seguida, o democrata deu um aviso aos responsáveis: “Vamos caçá-los e fazê-los pagar”.

De acordo com McKenzie, informações iniciais indicam que o ataque teria sido realizado pela ramificação afegã do Estado Islâmico, o chamado Estado Islâmico-Khorasan, inimigo comum de Washington e do Talibã. O grupo reivindicou autoria do ataque nesta quinta-feira.

Segundo o general, as Forças Armadas americanas estão compartilhando informações com o Talibã para evitar novos atentados nos arredores do aeroporto, à medida que ambos compartilham “um objetivo comum” na missão de evacuação, programada para ser encerrada em 31 de agosto.

“Eles (os talibãs) têm uma razão prática para nos quererem fora até 31 de agosto. Eles querem retomar o controle do aeroporto. Também queremos partir até essa data, se for possível. Portanto, compartilhamos um objetivo em comum”, justificou.

A primeira explosão aconteceu em um dos portões do aeroporto e a segunda nas proximidades de um hotel localizado a menos de 2 km do terminal. Mais cedo nesta quinta, representantes dos governos dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido já haviam alertado seus cidadãos em Cabul para uma “ameaça iminente” de ataque no aeroporto. Os países pediram que todos evitassem o terminal ou áreas próximas e procurassem “um local seguro”.