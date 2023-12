Esquadrão suicida talibã mata 23 soldados no Paquistão

Um atentado terrorista contra um posto avançado do exército do Paquistão matou 23 soldados nesta terça-feira, 12. Um grupo paquistanês afiliado ao Talibã do Afeganistão reivindicou a autoria do ataque suicida, em que seis homens usaram um caminhão-bomba, carregado de explosivos, para atingir a base militar perto da fronteira afegã. Este foi maior número de mortos em um único ataque em anos.

O exército afirmou que o atentado aconteceu no remoto distrito de Dera Ismail Khan, uma região “sem lei” que faz fronteira com o Afeganistão. Todos os seis terroristas foram mortos pela explosão, segundo os militares paquistaneses. Aizaz Mehmood, funcionário do serviço estatal de resgate, afirmou que, além dos mortos, os que ficaram feridos – não foi divulgado um número – estão em estado crítico.

Danos e perigo

De acordo com o exército, o plano dos terroristas era entrar na base militar, o que causaria um número ainda mais elevado de mortes.

“A tentativa de entrar no posto foi efetivamente frustrada, o que forçou os terroristas a colidir com um veículo carregado de explosivos contra o posto, seguido de um ataque suicida”, afirmaram os militares em comunicado, acrescentando que as explosões levaram ao colapso do edifício.

Eleições

O ataque ocorre apenas dois meses antes das eleições nacionais, marcadas para 8 de fevereiro de 2024, sobre as quais observadores políticos já expressaram preocupações.

Além do incidente desta terça-feira, o Paquistão vive uma onda de ataques por parte de militantes islâmicos nas regiões noroeste e sudoeste. Um dia antes, dois soldados haviam sido mortos em diferentes operações terroristas na região, bem como 21 militantes.

Talibã paquistanês

Quem assumiu a autoria do atentado foi um grupo talibã paquistanês, o Tahreek-e-Jihad Pakistan (TJP), que nasceu recentemente e reivindicou vários ataques semelhantes nos últimos meses.

Não está claro, porém, se esse grupo está conectado ao Tahreek-e-Taliban Paquistão (TTP), o principal braço do Talibã no Paquistão, que há anos tem como alvo o Estado e as suas agências. Seu objetivo declarado é derrubar o governo e substituí-lo por líderes que defendem sua visão da lei islâmica severa.