Espião russo relata assédio do PCC em prisão brasileira e pede isolamento

O espião russo Sergey Cherkasov, que está detido em um presídio federal em Brasília desde dezembro de 2022, pediu para ser isolado após relatar episódios de assédio por parte de integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Cherkasov, que viveu sob uma identidade falsa brasileira por anos, diz ter passado a temer por sua própria vida depois de uma confusão ocorrida no pátio da prisão, que deixou um outro detento ferido.

Os assédios contra Sergey pioraram depois da publicação na imprensa brasileira de reportagens sobre suas atividades de espionagem. Além do medo de agressões físicas, o russo relatou às autoridades uma série de restrições que classificou como prejudiciais à sua saúde mental, como a retirada de materiais de leitura e a proibição de receber cartas escritas em seu idioma nativo.

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Conforme informações apuradas pelo jornal Gazeta do Povo, Cherkasov chegou a realizar uma greve de fome na tentativa de recuperar seus pertences e protestar contra a baixa luminosidade na cela, que dificultava sua leitura e estudo.

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O governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, já determinou a expulsão do russo com um veto de retorno ao país por 30 anos. No entanto, a medida só vai entrar em vigor após o cumprimento da pena ou mediante a uma autorização judicial. Atualmente, existe um impasse internacional: enquanto os Estados Unidos pedem a extradição do russo por crimes cometidos em solo americano, o Brasil mantém o foco em uma possível extradição para a Rússia.

Na semana passada, o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, reagiu mal à decisão do Brasil de permitir que Cherkasov deixe o país e possa retornar à Rússia. Em nota, um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que seu país está “profundamente preocupado” com a medida e que ela enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras.

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O governo americano também exigiu que o Brasil considere o precedente criado pela decisão de expulsar o russo e trabalhe em conjunto com Washington para responsabilizar pessoas que “ameaçam nossa segurança coletiva”.

O caso

Sergey Cherkasov foi preso no Brasil em abril de 2022, após ter sido impedido de entrar com documentos falsos na Holanda. Ele adotava a identidade de Victor Muller Ferreira, um suposto estudante brasileiro de relações internacionais nos Estados Unidos, e cumpre pena de cinco anos na penitenciária federal de Brasília por falsidade ideológica.

Tanto o FBI quanto a Polícia Federal (PF) apontam o sujeito como um agente de inteligência russo, que usou identidade falsa brasileira por 12 anos para atuar no exterior, em especial Estados Unidos e Europa, embora não haja evidências de que atuou como espião contra o Brasil. Após o caso vir à tona, o jornal americano The New York Times revelou em investigação que o governo de Vladimir Putin usou o Brasil como uma “fábrica de espiões”.

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Pouco após a detenção de Cherkasov, os Estados Unidos pediram sua extradição, para que ele fosse julgado e preso lá. Segundo Washington, ele faria parte de um grupo de elite da espionagem russa e usava a identidade brasileira para se infiltrar em instituições e obter informações estratégicas do governo americano. Antes de ser descoberto, o russo quase foi contratado para um estágio no Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, onde poderia extrair informações sobre a investigação sobre crimes de guerra cometidos pelo Kremlin.

A decisão do governo brasileiro de expulsá-lo do país, abrindo caminho para seu envio à Rússia, foi publicada na segunda-feira 6 no Diário Oficial da União. A medida, porém, só poderá ser cumprida após o fim da pena à qual ele foi condenado no Brasil ou caso haja uma liberação antecipada pelo Poder Judiciário. Ainda não há previsão de quando a decisão será executada.