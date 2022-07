Espanha anuncia viagens de trem gratuitas para aliviar peso da inflação De setembro até o final do ano, será possível atravessar a Catalunha e explorar o País Basco com descontos de 100% no transporte ferroviário Por Amanda Péchy 15 jul 2022, 12h35

O efeito cascata da guerra na Ucrânia e das sanções econômicas contra a Rússia deixou poucos países no mundo intocados pela inflação. Mas onde a maioria dos governos tem sido lento em seus esforços para combater a alta nos preços, a Espanha está a todo vapor com um esquema que torna muitas viagens de trem totalmente gratuitas, em um esforço para aliviar a crise do custo de vida no país.

A iniciativa significa que os passageiros poderão atravessar a Catalunha, mergulhar nos esplendores arquitetônicos da Andaluzia ou explorar os museus e restaurantes do País Basco sem pagar nada pelo transporte.

O anúncio veio na terça-feira 12, quando o governo de coalizão liderado pelos socialistas da Espanha declarou que as viagens por certas partes da rede ferroviária estatal Renfe seriam gratuitas de 1º de setembro até o final do ano.

Este novo arranjo nas rotas faz parte de uma política anunciada no mês passado, em que o governo central concordou com um desconto de 30% em todos os transportes públicos, incluindo metrôs, ônibus e bondes.

Os descontos de 100% serão aplicados apenas mediante o uso de bilhetes multi-viagem em cercanías (serviços de transporte suburbano) e media distancia (rotas de média distância, de menos de 300km). A medida destina-se principalmente aos titulares de bilhetes de temporada espanhóis, mas os turistas podem aproveitar o desconto se comprarem bilhetes multi-viagem.

“Gostaria que o povo da Espanha soubesse que estou plenamente ciente das dificuldades diárias que a maioria das pessoas enfrenta”, disse o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, na terça-feira. “Sei que os salários cobrem cada vez menos [serviços] e que é difícil chegar ao final do mês.”

Os cortes de preços estão sendo implementados para amortecer o impacto da inflação e o rápido aumento dos preços da energia.

“Esta medida incentiva o uso do transporte público para garantir um meio seguro, confiável, confortável, econômico e sustentável de fazer o deslocamento diário em meio ao aumento extraordinário dos preços da energia e dos combustíveis”, disse o Ministério dos Transportes espanhol em comunicado.

A Espanha não é o único país europeu que busca reduzir os custos do transporte público.

Em maio, a Deutsche Bahn, empresa ferroviária nacional da Alemanha, lançou um bilhete de 9 euros (menos de R$ 50) que dá direito a um mês inteiro de viagem, durante o período de junho até o final de agosto. É possível fazer baldeações em quaisquer estações dentro da Alemanha com o benefício, para que os passageiros que viajam mais de 80 quilômetros possam economizar dinheiro com uma única viagem.

Além disso, a Áustria já havia lançado seu “Klimaticket” (bilhete climático) no final de 2021. Embora o trajeto matinal possa prejudicar os orçamentos, o bilhete oferece viagens por apenas 3 euros (R$ 16,30). Projetado para incentivar os austríacos a abandonar o uso de carros, o esquema se mostrou extremamente popular: seu site quase caiu quando os bilhetes foram ao ar.

Enquanto isso, os britânicos continuam sobrecarregados com os preços dos bilhetes de transporte. Em fevereiro, foi anunciado que as tarifas ferroviárias aumentariam em média 3,8% na Inglaterra e no País de Gales.

A Railfuture, uma organização independente que busca reformar as ferrovias do Reino Unido, disse que os custos anuais de viagem dos passageiros serão impossíveis com o aumento das tarifas.