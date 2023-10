Espanha abre investigação sobre incêndio que matou 13 em três boates

A Espanha abriu uma investigação nesta segunda-feira, 2, para tentar determinar as causas de um incêndio que destruiu três boates na cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, no fim de semana. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na tragédia.

O incêndio começou por volta das 6h de domingo 1 (1h em Brasília) na casa noturna La Fonda Milagros, antes de se espalhar para as boates adjacentes Teatre e Golden.

Francisco Jiménez, delegado do governo central em Múrcia, confirmou nesta segunda-feira que 13 pessoas morreram no incêndio. Segundo ele, entre as vítimas há pessoas de nacionalidade colombiana, nicaraguense, equatoriana e espanhola. À emissora estatal TVE, Jiménez também afirmou que as equipes de resgate não encontraram mais vítimas e não houve mais registros de desaparecidos.

De acordo com a Câmara Municipal de Múrcia, as boates Teatre e La Fonda Milagros estavam operando sem licença desde janeiro de 2022, quando a prefeitura levantou preocupações sobre a divisão do edifício que abrigava o Teatre em dois ambientes diferentes: Teatre e La Fonda Milagros.

Antonio Navarro, conselheiro de planejamento urbano de Múrcia, disse que as casas noturnas foram obrigadas a fechar em outubro do ano passado. Ele garantiu que o conselho vai processar a empresa proprietária das boates.

“Descobriremos quem é o responsável pelo que aconteceu”, disse Navarro em entrevista coletiva nesta segunda-feira. “Vamos tomar medidas contra a empresa Teatre por descumprir as ordens de cessação [de suas atividades]. Estamos falando de uma tragédia sem precedentes.”

Num comunicado publicado na sua página do Facebook, La Fonda Milagros enviou condolências às famílias das vítimas, acrescentando: “Temos colaborado com as autoridades competentes desde o início e acreditamos plenamente que descobrirão o que aconteceu. Não faremos nenhum comentário até que a investigação sobre a causa seja concluída.”

Apenas três corpos foram identificados até agora, usando suas impressões digitais. A identificação dos corpos restantes, contudo, pode levar dias, já que será baseada em amostras de DNA devido às queimaduras extensas.

José Ballesta, prefeito de Múrcia, disse que os danos estruturais nos edifícios dificultaram o acesso de equipes de resgate e bombeiros. Autoridades disseram que quatro pessoas, duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens na faixa dos 40 anos, receberam tratamento por inalação de fumaça.

Segundo a polícia nacional, as informações iniciais indicam que o incêndio ocorreu no primeiro andar da boate, que tem apenas térreo e primeiro andar”. Onze dos 13 corpos recuperados até agora foram encontrados no primeiro andar do La Fonda Milagros, enquanto outros dois foram encontrados entre os escombros do térreo. A polícia disse que a temperatura na boate pode ter atingido entre 1.000ºC e 1.500ºC, segundo o jornal local La Verdad de Murcia.

Múrcia declarou três dias de luto e bandeiras foram hasteadas a meio mastro em frente à prefeitura. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, expressou “solidariedade às vítimas e familiares [daqueles que morreram] no trágico incêndio”.

