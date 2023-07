Escombros de principal sinagoga destruída pelos nazistas são encontrados

Os escombros da principal sinagoga de Munique demolida pelos nazistas em junho de 1938 foram encontrados dia 28 de junho, deixando grande parte da comunidade judaica da cidade surpresa. A descoberta foi feita por trabalhadores da construção civil na cidade sul da Alemanha durante a reforma de uma pequena barragem no rio Isar.

Durante manutenção da barragem, a equipe se deparou com as colunas da antiga sinagoga junto com uma placa de pedra com os Dez Mandamentos inscritos. O chefe do museu judaico de Munique, Bernhard Purin, explicou à emissora CNN que grande parte da alvenaria recuperada é “artisticamente decorada”. De acordo com ele, a placa com inscrição em hebraico teria sido posicionada acima do livro sagrado judaico, a Torá.

Eighty-five years after Adolf Hitler ordered the destruction of Munich's main synagogue, construction workers have found rubble from the building in a nearby river. https://t.co/F6QLmxebgw pic.twitter.com/77K0ziMJ1m — Ticia Verveer (@ticiaverveer) July 5, 2023

No entanto, apesar das pedras encontradas representarem “tempos felizes” para a comunidade judaica na Alemanha, nos quais era possível construir uma sinagoga de tamanha magnitude, elas também simbolizam um momento de destruição da vida judaica a partir de 1933.

“Senti-me feliz e triste ao mesmo tempo com esta descoberta extraordinária”, disse Purin.

Com a destruição da sinagoga, ordenada pelo líder nazista, Adolf Hitler, a empresa de demolição Leonhard Moll armazenou os restos da estrutura do templo religioso em um local no oeste da cidade.

Agora, 85 anos depois, foi revelado que a empresa usou os destroços, que equivalem a 150 toneladas de entulhos da sinagoga e de outros edifícios destruídos na guerra, para trabalhar na barragem em 1956. A área era inicialmente utilizada como lixão, mas foi comprada pela prefeitura em 1970

Segundo Purin, há uma “boa chance” de outros remanescentes da sinagoga serem encontrados na barragem. Porém, não é possível fazer uma busca pelos restos, já que há “árvores crescendo nas colinas” no momento.

“O que encontramos é apenas uma pequena parte da sinagoga, é apenas um fragmento”, disse Purin. “Será um longo projeto descobrir quais partes pertencem a qual parte da antiga sinagoga.”

A comunidade, entretanto, se mantém otimista. Embora tenha sido destruída há quase um século, ainda há diversas fotos da sinagoga por dentro e por fora, um fator importante para comprovar a placa de pedra veio originalmente da Arca que contém o Torá na parede leste da sinagoga.

Em comunicado à CNN, a vice-prefeita de Munique afirmou que é dever da cidade devolver os artefatos à comunidade judaica. Para ela, o fato de ser possível encontrar remanescentes da sinagoga, que definiu a paisagem da cidade, é um “golpe de sorte”.

“’O extermínio de cidadãos judeus durante a era nazista começou com a destruição da cultura judaica. A demolição da sinagoga principal por ordem de Hitler marcou o início da exclusão, perseguição e destruição”, acrescentou.

Cinco meses após a destruição da sinagoga, os nazistas iniciaram a Kristallnacht ou a “Noite dos Cristais” – uma onda de violência antissemita promovida pelo Estado contra empresas, sinagogas e lares judeus em toda Alemanha e Áustria.

