Enchentes devastam cidades na Líbia e deixam mais de 10.000 desaparecidos

Cerca de um quarto da cidade de Derna, no leste da Líbia, foi devastado após o rompimento de barragens durante uma tempestade tropical, seguida de uma grande enchente, informou a administração regional nesta terça-feira, 12. Segundo a Cruz Vermelha, 10.000 pessoas podem estar desaparecidas em todo o país devido ao desastre.

Só em Derna, ao menos mil corpos foram recuperados, e autoridades acreditam que o número seja muito maior no país já devastado por mais de uma década de conflito.

“Voltei de Derna. É muito desastroso. Os corpos estão por toda parte – no mar, nos vales, sob os edifícios”, disse Hichem Abu Chkiouat, ministro da aviação civil e membro do comitê de emergência da administração que controla o leste, à agência de notícias Reuters. “Não estou exagerando quando digo que 25% da cidade desapareceu. Muitos, muitos edifícios desabaram.”

De acordo com o Centro Meteorológico Regional Árabe, ventos ao redor do centro da tempestade chegavam a 85 km/h no sábado (9), quando ainda se encontrava no Mediterrâneo. O centro afirma que tempestades com “características subtropicais no período de julho a setembro na região central do Mediterrâneo são consideradas raras, segundo registros disponíveis”.

Sob conflito desde 2011, a Líbia é dividida entre governos no leste e no oeste. O governo do oeste, que é reconhecido pela comunidade internacional e opera com capital em Trípoli, não controla as áreas do leste, mas enviou ajuda para Derna, com pelo menos um voo de socorro partindo da cidade de Misrata, no oeste, nesta terça-feira.