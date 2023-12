Embaixada dos EUA em Bagdá sofre ataque com foguetes

A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, sofreu um ataque com uma salva de foguetes nesta sexta-feira, 8. A área acionou sirenes com alertas para que as pessoas se protegessem, mas ainda não há relatos de estragos ou feridos.

De acordo com a agência de notícias AFP, explosões foram ouvidas nos arredores da embaixada durante a madrugada. Os foguetes caíram perto de edifícios do governo na chamada Zona Verde de Bagdá, que é altamente protegida.

Por enquanto, nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque.

Alvos americanos

Bases militares dos Estados Unidos também foram alvos de ataques no Iraque em outubro, por parte de grupos armados muçulmanos. Ao menos três drones tentaram atingir duas bases aéreas americanas no país. No entanto, nenhuma sede diplomática havia sido atacada até então.

Continua após a publicidade

Anteriormente, uma base militar americana no sul da Síria, onde soldados dos Estados Unidos faziam treinamentos como parte de uma ampla campanha contra o grupo Estado Islâmico, também foi atacada por drones.

Os ataques acontecem em um contexto de tensão no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e o Hamas.