Elon Musk anuncia saída e diz que uma mulher será nova CEO do Twitter

Dono do Twitter, o excêntrico bilionário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira, 11, sua saída do cargo de diretor-executivo da rede social e afirmou já ter selecionado uma mulher para ocupar a vaga de CEO, sem divulgar o nome de sua sucessora.

Segundo o empresário, ele deixa a função para atuar como presidente-executivo e diretor técnico (CTO) da empresa para supervisionar “produtos, software e sysops”.

A decisão ocorre em meio a rumores de que funcionários da Tesla, empresa de automóveis e de armazenamento de energia também liderada por Musk, estariam preocupados com o longo tempo dedicado pelo empresário às mudanças na plataforma de mídia social, colocando suas outras posses em segundo plano.

Com o anúncio de saída, as ações da Tesla subiram em 2%. O americano também é diretor executivo da fabricante de foguetes SpaceX.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023