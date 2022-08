Donald Trump é acusado de jogar documentos oficiais em vaso sanitário

Fotos divulgadas pelo portal de notícias Axios nesta segunda-feira, 8, revelam duas supostas ocasiões em que o ex-presidente americano Donald Trump teria jogado documentos oficiais em um vaso sanitário.

Nas imagens, não está claro o conteúdo dos manuscritos, mas, de acordo com o jornal, eles teriam sido escritos com a caligrafia de Trump em marcador preto.

As fotografias teriam sido fornecidas por uma fonte da Casa Branca a Maggie Haberman, repórter do jornal The New York Times que lançará um livro este ano sobre o governo do magnata.

Segundo Haberman, funcionários da residência oficial dos EUA relataram encontrar com frequência maços de papel entupindo o vaso sanitário e acreditavam que o ex-chefe de Estado era o responsável pela prática.

Em uma publicação em seu perfil no Twitter, a repórter informou que uma das fotos é de um banheiro da Casa Branca e a outra foi tirada durante uma viagem do ex-presidente ao exterior.

NEW IN AXIOS: Trump denied flushing documents as president, as I learned during reporting last year for CONFIDENCE MAN. A Trump White House source recently provided PHOTOS of paper with Trump’s handwriting in two different toilets via @mikeallen https://t.co/wv6rrupO1n — Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022

A jornalista afirmou que Trump, já conhecido por seu hábito de rasgar rascunhos e memorandos depois de lê-los, desrespeitou a lei de registros presidenciais, que estabelece que documentos gerados e enviados à Casa Branca devem ser preservados.

O ex-presidente negou as alegações seu porta-voz afirmou que a reportagem da Axios sobre a suposta prática de “queima de arquivo” foi fabricada.

Em fevereiro, Trump já havia sido alvo de um comitê da Câmara dos Deputados que investiga se ele teria violado a Lei de Registros Presidenciais após caixas de documentos da Casa Branca serem descobertas em sua residência na Flórida e surgirem relatos de que ele destruiu registros enquanto estava no cargo. O Departamento de Justiça está investigando o caso.

Segundo a Administração Nacional de Arquivos e Registros dos EUA, agência independente ligada ao governo, Trump teria levado ao menos quinze caixas de documentos da Casa Branca após deixar a Presidência.

Embora os registros sejam centrais para qualquer Presidência, no caso de Trump são ainda mais importantes já que estão no centro de uma investigação de outra comissão da Câmara, que analisa a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que tinha objetivo de impedir a certificação de vitória do presidente Joe Biden e deixou cinco mortos.