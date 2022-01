Djokovic é barrado no aeroporto de Melbourne, na Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 no ranking do tênis masculino, foi impedido de entrar na Austrália, na quarta à noite, pelos agentes da alfândega do aeroporto de Tullamarine, em Melbourne. As autoridades identificaram um problema no visto apresentado pelo atleta para disputar o Australian Open.

Segundo os funcionários do governo de Victoria, o documento não permite isenções médicas para pessoas não vacinadas contra a Covid-19. “O governo federal nos perguntou se apoiamos o pedido de visto de Djokovic para entrar na Austrália”, disse a ministra dos Esportes de Victoria, Jaala Pulford. “Não vamos dar esse apoio, sempre fomos claros, o estudo dos pedidos de visto é uma questão do governo federal e as isenções uma prerrogativa dos médicos.”

A confusão atrasou a entrada de Djokovic na Austrália, que ficou retiro por várias horas no aeroporto, mas a situação continua indefinida e sua participação no torneio segue incerta. Karen Andrews, ministra do Interior do país, disse em um comunicado que “qualquer indivíduo que pretenda entrar na Austrália deve cumprir rígidos requisitos de fronteira”.

Campeão das últimas três edições do Grand Slam australiano, Djokovic anunciou que disputará o torneio graças a uma licença especial concedida pelas autoridades locais. Com essa permissão, o atual número 1 do mundo conseguirá competir em Melbourne sem apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O sérvio nunca revelou publicamente se recebeu ou não a vacina contra o coronavírus, mas não esconde ser contrário à obrigatoriedade da imunização. Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, ameaçou mandar Djokovic embora “no primeiro avião” se o atleta não justificar sua autorização.

Em novembro do ano passado, o diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley, foi taxativo ao dizer que todos os atletas participantes teriam de estar vacinados. Dias depois, porém, recuou e disse que alguns tenistas poderiam obter uma autorização especial. Na semana passada, jornais do exterior chegaram a noticiar que Djokovic teria tido sua solicitação negada.

O atleta de 34 anos, que em Melbourne pode ultrapassar Roger Federer e Rafael Nadal e obter o recorde de 21 títulos de Grand Slam, não está participou do ATP Cup de Sidney, torneio preparatório para o Australian Open, que também obriga os atletas a estarem vacinados.