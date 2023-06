Descarrilamento de trem na Índia deixa ao menos 50 mortos e 300 feridos

Um trem de passageiros descarrilou no estado de Odishia, na Índia, nesta sexta-feira, 2, e colidiu com outro de carga. O acidente fez pelo menos 50 vítimas fatais, enquanto outras 300 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o administrador do distrito de Balasore, DB Shinde, equipes de resgate continuam trabalhando no local para salvar dezenas de pessoas presas nas ferragens dos vagões.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, usou as redes sociais para transmitir solidariedade aos familiares das vítimas e informar que as “operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo prestada aos afetados”.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023