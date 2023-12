Desaparecido há seis anos, menino britânico é encontrado na França

A polícia do Reino Unido informou nesta sexta-feira, 15, que um adolescente britânico desaparecido há seis anos foi encontrado no sul da França e deve retornar à sua casa, no norte da Inglaterra, nos próximos dias. Até então, o menino tinha passado os últimas anos em uma comunidade espiritual nas montanhas dos Pirineus.

Alex Batty desapareceu em 2017, aos 11 anos, durante as férias com a mãe e o avô em Málaga, na Espanha. Ambos ainda são suspeitos e procurados pela polícia em conexão com o caso. A Polícia da Grande Manchester (GMP) disse que está trabalhando com as autoridades francesas para trazer Alex de volta para casa e para sua avó, que é sua tutora legal, segundo os promotores franceses.

“Ele está sendo bem cuidado pelas autoridades francesas neste momento. Nossa prioridade é levá-lo de volta ao Reino Unido, para sua família em Oldham, o mais rápido possível, o que deverá acontecer nos próximos dias”, disse Chris Sykes, chefe assistente da GMP.

Como Alex foi reencontrado

Segundo a polícia britânica, um entregador avistou o adolescente vagando por uma estrada ao redor da cidade de Toulouse, no sul da França, no início desta semana. Alex contou-lhe depois que havia fugido de uma remota comunidade nos Pireneus.

O motorista afirmou à mídia francesa que encontrou o menino vagando por uma floresta remota na área no meio da noite. Consigo, ele carregava seus poucos pertences, incluindo um skate e uma lâmpada.

A polícia esclareceu que Alex já conversou com a avó por videochamada na noite de quinta-feira 14.

Caso não encerrado

O paradeiro da mãe de Alex, que desapareceu com o filho em 2017 e pode ainda estar nas montanhas, permanece desconhecido. A TV francesa BFM informou que ela pertencia a um grupo espiritual sem residência fixa, que circula pela região conhecida como destino de pessoas em busca de um modo de vida alternativo em caravanas e tendas.

“Ainda temos algum trabalho a fazer para estabelecer todas as circunstâncias que rodearam o seu desaparecimento e onde ele esteve durante todos estes anos”, disse Chris Sykes, da GMP. “No momento a prioridade é falar com Alex, mas obviamente a mãe dele faz parte dessa conversa e investigação.”

