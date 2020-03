Desabamento de hotel na China com pessoas em quarentena deixa 10 mortos

Um hotel na China, usado para hospedar pessoas em quarentena por suspeita de coronavírus, desabou neste sábado, 7, na cidade de Quanzhou, e deixou dez mortos, segundo o Ministério de Atenção a Situações de Emergência. Setenta e uma pessoas estavam no imóvel no momento da queda, 58 delas sob cuidados médicos. Segundo as autoridades, 23 pessoas ainda estão sendo procuradas.

O motivo da queda do edifício ainda está sendo apurado. Segundo a agência de notícias Xinhua, o primeiro andar do prédio passava por uma reforma e o proprietário do prédio já teria sido identificado pela polícia e convocado para prestar esclarecimentos.

Com 80 quartos, o hotel Xian foi transformado, recentemente, em um ponto de acolhida e de quarentena para pessoas que tiveram contato com pacientes com o Covid-19, segundo informações da mídia estatal chinesa. O desabamento ocorreu por volta das 19h30 da noite de sábado, no horário local do país.

Autoridades sanitárias da China afirmam que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus chegou a 3.070 na China continental, enquanto o número de novos infectados passou a ser inferior a 100 por dia. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que 28 pessoas morreram vítimas do vírus na sexta-feira na província de Hubei, a mais castigada no país. O órgão confirmou também 99 novos casos de infecção. Até o momento, 80.651 pessoas foram confirmadas como tendo contraído o coronavírus na China continental.