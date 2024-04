De perfil progressista, Simon Harris se torna premiê mais jovem da Irlanda

Simon Harris tornou-se o primeiro-ministro mais jovem da Irlanda nesta terça-feira, 9. A alçada ao cargo ocorre poucas semanas após a surpreendente renúncia do então premiê Leo Varadkar, que citou “razões pessoais e políticas, mas principalmente políticas”. Ele esteve na função entre 2017 e 2020, retornando dois anos depois. Assim como Harris, fez história: foi o primeiro líder gay da Irlanda e, na época, o mais novo a assumir o posto de chefe da Irlanda.

No poder, Varadkar amenizou o conservador horizonte irlandês — foi sob seu comando, em 2018, que o aborto foi legalizado. Mas enfrentou complexos desafios, como a crise imobiliária e o aumento de imigrantes no país. Do mesmo partido, Fine Grael, Harris também apresenta perfil progressista, com críticas abertas a Israel devido à “reação desproporcional” na Faixa de Gaza após o início da guerra contra o grupo palestino radical Hamas, em 7 de outubro.

“Em Gaza, estamos testemunhando uma catástrofe humanitária. E estamos vendo crianças, mulheres e homens inocentes morrerem de fome e serem massacrados”, discursou ao Parlamento irlandês, Dáil, nesta terça-feira. “Não nos calamos sobre as ações terroristas imperdoáveis ​​do Hamas no dia 7 de outubro. Nem podemos ficar calados diante da reação desproporcional do governo israelense.”

Quem é Simon Harris?

Formado em francês e jornalismo, Harris não tinha pretensões políticas até o diagnóstico de autismo do seu irmão Adam. Na luta por acesso a serviços de necessidades especiais, o filho de motorista de táxi decidiu convocar uma reunião pública em Greystones, sua cidade natal, ao perceber “o estresse e a tensão que meus pais passaram” na luta pelos direitos de Adam.

O novo primeiro-ministro, de 37 anos, ocupou cargos no governo por oito anos, tendo servido como ministro do Ensino Superior e da Ciência. No cargo de ministro da Saúde, elogiou a descriminalização do aborto como “um voto para acabar com as viagens solitárias, acabar com o estigma e apoiar as escolhas das mulheres no nosso próprio país” e liderou a resposta da Irlanda à pandemia de Covid-19.

Por ser mais jovem que os líderes anteriores, Harris parece ter atraído a garotada: nos últimos meses, conquistou quase 100 mil seguidores no TikTok. Ele em breve passará pelo seu primeiro teste no mundo real: terá de convocar as eleições gerais no país até o final de março de 2025, com o seu partido atrás do grupo republicano Sinn Fein nas sondagens de opinião, com 20% e 27% das intenções de voto, respectivamente.