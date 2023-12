De olho no verde, trem noturno entre Berlim e Paris volta aos trilhos

Roteiro recheado de belezas pelo caminho, a viagem entre duas das mais interessantes cidades europeias, Berlim e Paris, poderá agora ser percorrido de trem. Após quase uma década fora dos trilhos, o comboio que saiu da capital alemã chegou à Gare de l’Est, em Paris, na manhã desta terça-feira 12. A reinauguração da linha foi celebrada pela ala dos políticos de pendor verde e ativistas da causa, como um marco no renascimento de alternativas mais limpas no circuito europeu.

A viagem inaugural do novo “Berlim link”, como é chamado, saiu de Berlim às 20h18 da noite da última segunda-feira 11 e apareceu no destino às 10h24 da manhã do dia seguinte – quase 14 horas de jornada. Os vagões estavam lotados. Um deles levava a bordo o ministro francês dos transportes, Clément Beaune, que celebrou com seu par pelo lado alemão, Volker Wissing, antes da partida.

“É um bom começo, um símbolo do que precisamos neste momento, de projetos ambientais e europeus”, disse Beaune quando desembarcou em Paris, classificando sua viagem como “magnifica”.

O trem foi aplaudido ao longo de toda a rota. Em Estrasburgo, na banda francesa, políticos locais agitaram bandeiras e comemoraram a volta do serviço. “Que alegria – trabalho cumprido”, entusiasmou-se Karima Delli, deputada francesa do partido verde.

https://x.com/20minutesstras/ status/1734451250576416935?s= 20

Continua após a publicidade

+ Anel de 750 mil euros desaparecido no Ritz é encontrado em aspirador

A volta dos trens lentos na Europa

Durante anos, o retorno do serviço noturno entre Berlim e Paris era solicitado por viajantes, políticos e ativistas. Ele marca o regresso de um conceito que une um traslado vagaroso com opções mais limpas. Esses trens foram, com o tempo, perdendo espaço diante da concorrência das companhias aéreas econômicas e dos comboios de alta velocidade, que levou ao encerramento de alternativas com leito.

A nova ligação será comandada pelos operadores ferroviários da França e da Alemanha – SNCF e Deutsche Bahn -, enquanto o material será fornecido pela austríaca ÖBB, que administra os comboios Nightjet. Estes já cruzam a Europa Central. A Deutsche Bahn, por sua vez, pretende expandir as suas ligações de trens noturnos a mais treze grandes cidades europeias, em parceria com outros operadores.

Em 2020, o presidente francês Emmanuel Macron também anunciou o plano de inaugurar dez novos serviços de leito ao longo da próxima década. Com este objetivo, o governo investiu 100 milhões de euros (em torno de 534 milhões) para revitalizar a rede nacional e preparar a frota. Que muitas trilhas se abram à base dos trilhos.

Continua após a publicidade