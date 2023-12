Anel de 750 mil euros desaparecido no Ritz é encontrado em aspirador

Um anel no valor de 750 mil euros (R$ 3,9 milhões) que desapareceu no Ritz de Paris, na França, foi encontrado dentro de um aspirador de pó. A proprietária da joia, uma empresária da Malásia, havia se hospedado do hotel e apresentou queixa policial na última sexta-feira 8, após suspeitar de roubo por parte de um funcionário.

O jornal francês Le Parisien afirmou que os seguranças do Ritz encontraram o anel no saco de poeira de um aspirador no último domingo 10. O periódico local acrescentou que a mulher viajou para Londres na sexta-feira, mas agora vai retornar a Paris para buscar o objeto perdido.

Em defesa da reputação

O Ritz disse que ofereceu mais três noites à hóspede para compensar o inconveniente, embora não seja esperado que ela aceite a oferta. A polícia está cuidando do anel até que a mulher possa recolhê-lo.

“Graças ao trabalho meticuloso dos seguranças, o anel foi encontrado nesta manhã. Gostaríamos de agradecer aos funcionários do Ritz Paris que se mobilizaram para esta busca e que trabalha todos os dias com integridade e profissionalismo”, disse o hotel em um comunicado.

Como o anel sumiu

A empresária disse à polícia que deixou o anel sobre a mesa de seu quarto do hotel na sexta-feira, quando foi fazer compras na capital francesa por algumas horas. Quando ela retornou ao Ritz, notou que a joia havia sumido.

Não é a primeira vez que preciosidades desaparecem no hotel. Em 2018, cinco homens armados apreenderam mais de 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões) em mercadorias de uma joalharia dentro do famoso estabelecimento.

Mais tarde naquele ano, um membro não identificado da família real saudita relatou o roubo de centenas de milhares de libras em joias da suíte de seu quarto de hotel.