Crítico a Putin, opositor Alexei Navalny recebe mais 19 anos de prisão

Cumprindo uma sentença de 11 anos em uma prisão de segurança máxima na Rússia, o líder da oposição Alexei Navalny foi sentenciado a mais 19 anos nesta sexta-feira, 4, por acusações de extremismo. Para apoiadores, a decisão, feita em um tribunal dentro da prisão, tem objetivo de deixá-lo atrás das grades e fora do mundo político para sempre.

O ex-advogado ganhou notoriedade entre a elite russa após expor uma suposta rede de corrupção do governo do presidente Vladimir Putin. As sentenças anteriores diziam respeito a acusações de fraude e desrespeito ao Judiciário e, segundo ele, foram forjadas para censurar suas opiniões.

Em uma mensagem publicada em suas redes sociais na quinta-feira por sua equipe, Navalny disse prever que receberia uma longa pena prisional, mas disse que isso realmente não importava porque ele também foi ameaçado com acusações de terrorismo separadas que poderiam levar mais uma década.

Navalny disse que o propósito de receber mais tempo na prisão era para assustar os russos, mas os exortou a não deixarem isso acontecer e pensarem muito sobre a melhor forma de resistir ao que chamou de “vilões e ladrões do Kremlin”.

Em abril, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, principal sucessor da KGB da era soviética, disse que opositores do Kremlin e apoiadores da Ucrânia de um grupo criado por Navalny estavam por trás do assassinato de Vladlen Tatarsky, um famoso blogueiro de guerra, em um café em São Petersburgo.

Navalny argumenta que é “absurdo” dizer que ele cometeu terrorismo enquanto estava na prisão.

O preso ganhou admiração da oposição russa quando voltou ao país depois de ser tratado na Alemanha de uma suspeita de envenenamento na Sibéria em 2020. O Kremlin negou ter tentado matar Navalny e disse que não havia evidências de que ele foi realmente envenenado.

Os apoiadores de Navalny acreditam que ele é uma figura parecida com Nelson Mandela, da África do Sul, que um dia sairá da prisão para liderar seu país. Porém o governo de Putin acredita que essas pessoas são extremistas com ligações com forças internacionais, principalmente os Estados Unidos, com o objetivo de desestabilizar a Rússia. O movimento em apoio ao ex-advogado foi perseguido e muitos membros tiveram que fugir para o exterior.

Continua após a publicidade

Siga