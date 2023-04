Cristo, Rio e churrasco: o que a primeira-dama da China pensa do Brasil

Após uma reunião no Grande Salão do Povo, em Pequim, a primeira-dama Janja revelou que conversou com a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, sobre a impressão que cada uma tinha do país oposto. Para a esposa de Xi Jinping, os trunfos mais marcantes do Brasil são a cidade do Rio de Janeiro, o cartão-postal Cristo Redentor e churrasco.

As duas se encontraram enquanto os maridos participavam de uma reunião a portas fechadas, poucas salas ao lado. Em publicação nas redes sociais, Janja disse ter contado a Peng, conhecida por sua carreira como cantora lírica, sobre o simbolismo da música “Novo Tempo”, de Ivan Lins, tocada na recepção da comitiva brasileira.

No fim da conversa, contei pra ela

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 14, 2023

“Vivemos, mesmo, um novo tempo. O Brasil voltou!”, disse a primeira-dama brasileira.

Depois de tocados os hinos nacionais do Brasil e da China, a banda militar presente na recepção de Lula deu início à conhecida canção de Lins. A escolha da música foi uma sugestão do Cerimonial de Estado brasileiro e é vista como uma leve cutucada e um marco na governo virada de página na relação entre os países, depois das hostilidades do governo de Jair Bolsonaro.