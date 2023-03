Cristo Redentor recebe taça da Copa do Mundo feminina

O santuário do Cristo Redentor vai receber nesta quarta-feira, 29, a cobiçada taça da Copa do Mundo feminina. O troféu da competição da FIFA, que ocorrerá entre os dias 20 de junho e 20 de julho, será apresentado a todos os 32 países participantes, em uma turnê que começou no dia 18 de fevereiro, em Melbourne, Austrália, uma das sedes do evento deste ano.

A passagem do prêmio pelo Rio de Janeiro conta com uma extensa programação, incluindo a possibilidade de visitação ao troféu pelo público. O evento acontece em parceria com a entidade máxima do futebol do país, a CBF, as embaixadas da Nova Zelândia e da Austrália, a prefeitura do Rio de Janeiro e o Rio Conventions & Visitour Bureau.

A taça da Copa do Mundo será revelada ao público na quarta-feira às 6h30, com presença de lendas do futebol feminino, como as ex-jogadoras Formiga e Aline Pellegrino, além da atual técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage. Visitantes também poderão posar para fotos junto ao troféu no santuário do Cristo Redentor.

Visando inspirar novas gerações, participantes do projeto social “Daminhas da Bola” serão recebidas à tarde no campo da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) para viver “um dia de seleção feminina”. As atletas participarão de uma sessão de treinamentos com a comissão técnica da Seleção Feminina Sub-20, sob o comando de Jonas Urias e a auxiliar Bia Vaz.

Na quinta-feira 30, a taça estará exposta no Palácio da Cidade e será recebida pelo prefeito carioca, Eduardo Paes. Também estarão presentes o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a ministra dos Esportes, Ana Moser e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Depois de deixar o Brasil, a taça da Copa do Mundo feminina segue em escalas por outras nações participantes do campeonato até chegar a Wellington, capital da Nova Zelândia, em 14 de julho, a seis dias do início da competição.

A partida de abertura do Mundial acontece no dia 20 de julho, entre Nova Zelândia e Noruega. O Brasil estreia no dia 24, contra a seleção do Panamá.