Criança interrompe discurso de Boric para convidá-lo para ‘jogar bola’

Em meio a índices de popularidades em queda e um ano para lá de difícil, o presidente do Chile, Gabriel Boric, teve um breve respiro nesta quinta-feira, 2. Durante uma cerimônia na área externa do Palácio de La Moneda, foi interrompido por uma criança que invadiu o palco e, com muita fofura, o convidou para “jogar bola”.

Boric discursava após a promulgação de uma lei que promove a inclusão e atenção integral a pessoas com Transporto do Espectro Autista (TEA) quando o menino, também chamado Gabriel, roubou a cena.

VIDEO| En medio de la promulgación de la Ley de Trastornos del Espectro Autista (TEA) un niño subió al escenario donde el Presidente Gabriel #Boric se encontraba dando su discurso. Créditos: @GobiernodeChile pic.twitter.com/m9itP6OUCS — El Mostrador (@elmostrador) March 2, 2023

Depois de se aproximar de mansinho até o microfone e conversar brevemente com o mandatário, o convidou para uma partida de futebol no Estádio Municipal de San Felipe. O compromisso proposto já tinha até data marcada, aconteceria “no domingo”.

A interrupção não prejudicou o prosseguimento do evento, que contou com a presença de autoridades governamentais e parlamentares chilenos. O presidente tratava da mais nova norma de combate à discriminação de pessoas do espectro, em todas as faixas etárias. Em apoio, a Ministra da Saúde, Ximena Aguilera, atestou a relevância da medida no portal oficial do governo.

“Esta lei inclui todas as pessoas, ao longo de todo o curso da vida. Temos certeza de que chegar em tempo hábil com as ações necessárias não só melhorará as condições de vida de crianças e adolescentes com TEA, mas também de suas famílias”, afirmou Aguilera.

Às vésperas de completar um ano no poder, em 11 de março, Boric está em uma corda bamba. Em pesquisa de opinião recente do Plaza Pública, o líder mais jovem da história do Chile amargou 70% de desaprovação. Para piorar, fortes incêndios florestais fizeram com que o governo declarasse estado de catástrofe no país.

