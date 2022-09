Cortejo leva caixão da rainha de Buckingham a Westminster; Veja fotos

Milhares de pessoas assistiram à procissão que levou o caixão da rainha Elizabeth II do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, nesta quarta-feira, 14.

A cerimônia, que contou com desfile militar e banda, foi projetada para destacar as sete décadas da rainha como chefe de Estado do Reino Unido.

O caixão foi coberto com o manto real e foi colocado sobre ele a Coroa Imperial do Estado – adornada com quase 3.000 diamantes. Oito oficiais carregaram o caixão de carvalho e chumbo para a sede do Parlamento britânico, onde ficará disponível à visitação do público por quatro dias até o funeral do falecido monarca na segunda-feira, 19.

Uma escolta de dois oficiais e 32 soldados do 1º Batalhão de Guardas de Granadeiros em uniformes vermelhos e chapéus de pele de urso caminhavam ao lado da urna funerária. O Big Ben, famoso relógio instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, tocou enquanto os acordes de uma banda militar acompanharam a procissão.

O rei Charles III, seus filhos, os príncipes William e Harry, e outros membros da família real caminharam atrás da carruagem de armas durante o cortejo, que durou 38 minutos.

Veja fotos da cerimônia:

