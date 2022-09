Londres se prepara para procissão com caixão da rainha Elizabeth II

Na tarde desta quarta-feira, 14, ocorre a primeira grande cerimônia em Londres após a morte da rainha Elizabeth II. Seu caixão será levado em uma carruagem do Palácio de Buckingham até o Salão de Westminster, com pontualidade britânica: o cortejo vai acontecer entre 14h22 e 15h (10h22 e 11h de Brasília).

O rei Charles III vai acompanhar a procissão a pé, por um percurso de pouco mais de um quilômetro. O novo monarca será ladeado por seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, assim como seus três irmãos, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward.

+ Os líderes mundiais que vão ficar fora do funeral da rainha Elizabeth

A rainha consorte, Camilla, e as esposas de seus filhos, Kate Middleton e Meghan Markle, vão seguir o cortejo de carro.

No Hyde Park, vizinho do Salão de Westminister, haverá um tiro de canhão por minuto. A administração do aeroporto de Heathrow anunciou o cancelamento ou adiamento de voos entre as 13h50 e 15h40 (9h50 e 11h40 de Brasília), para garantir silêncio para a cerimônia.

Continua após a publicidade

+ Entenda o cronograma das homenagens à rainha Elizabeth II até o funeral

Quando o caixão chegar em Westminster, o atual arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da comunidade anglicana, conduzirá um serviço de 20 minutos, e a família real voltará para o Palácio de Buckingham.

Às 17h, as portas do Salão de Westminster vão se abrir ao público, que poderá caminhar em volta do caixão. A visitação poderá ser feita dia e noite, até às 6h30 da manhã da próxima segunda-feira, 19, dia da missa de funeral na Abadia de Westminster e do enterro no castelo de Windsor, a oeste de Londres.

+ Polícia de Londres estima filas de 35 horas em funeral de Elizabeth II

O público vai ver o caixão fechado, envolvido pela bandeira real, em cima de uma plataforma vigiada por guardas. Espera-se, como de costume, que a coroa da rainha esteja no topo do caixão – a que será herdada por Camilla.

A polícia de Londres informou que as filas já atingem mais de 15 quilômetros de comprimento, e que a espera para prestar homenagens à falecida Elizabeth II pode levar mais de 30 horas.