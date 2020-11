Coronavírus: França repete medida da Dinamarca e inicia matança de visons

Semanas depois de a Dinamarca chocar o mundo ao informar que os 17 milhões de visons, mamífero semelhante ao furão cuja criação se dá basicamente para suprir o mercado de peles, do país teriam de ser mortos por temor de proliferação do novo coronavírus, a França decidiu seguir o mesmo exemplo a partir do último fim de semana.

No domingo 22, o Ministério da Agricultura da França anunciou a detecção do vírus da Covid-19 em uma criação de visons em Eure-et-Loir, região a a 120 km de Paris, e ordenou o abate de 1.000 animais. O país realizou testes em outras três fazendas: uma não registrou casos e as outras ainda não tiveram os resultados divulgados. Nenhum criador de visons testou positivo para Covid-19.

O governo francês reforçou o controle nas fazendas de visons depois da descoberta recente de uma possível mutação do Sars-CoV-2, o vírus da Covid-19, originada em visons. Casos suspeitos foram registrados em países como Holanda, Suécia e Estados Unidos e ganharam notoriedade internacional depois que a Dinamarca anunciou o abate geral de visons no início do mês.

A ordem de eliminar 17 milhões de visons (número quase três vezes maior que a população da Dinamarca) causou uma crise política no país nórdico. O governo chegou a admitir que não havia base legal que animais que estavam saudáveis fossem mortos. Ainda assim, encorajou os fazendeiros a prosseguir com o abate, prometendo compensações financeiras aos mais de 3 500 trabalhadores do setor.

Conforme mostrou reportagem de VEJA na última semana, a medida drástica é justificada pelo temor de que mutações em outras espécies possam ampliar a letalidade do novo coronavírus, como ocorreu com a chamada gripe suína em 2009, e comprometer a eficácia de doenças. O que não encontra justificativa é que países desenvolvido ainda deem suporte a uma indústria há anos banida da maioria dos países da Europa, incluindo o Reino Unido.

Continua após a publicidade

O vison não é domesticável como seu parente próximo, o furão, mas ainda é mantido em cativeiro apenas para servir à indústria de moda e beleza — recentemente, cílios postiços feitos de sua pelagem ganharam popularidade. Com apenas 40 centímetros de comprimento, são necessários sessenta deles para fazer um só casaco.

Há anos, organizações que lutam pelos direitos dos animais denunciam os maus-tratos contra os visons, mantidos em gaiolas minúsculas. A morte, quando não se dá por pancada na cabeça, pode ser feita por afogamento. Há relatos de capturas realizadas em armadilhas que quebram os ossos sem danificar a pelagem. Dessa forma, até mesmo a Animal Protection Denmark, grupo de proteção animal dinamarquês, acredita que a solução das autoridades, forçada pela pandemia, não seja pior do que o sofrimento infligido à espécie.

No passado, roupas de pele eram vistas como símbolo máximo de elegância, mas o glamour está em constante declínio. Muitas marcas de luxo reconheceram os evidentes conflitos éticos e se comprometeram a não mais produzir roupas de vison, chinchila, guaxinins e coelhos. Até mesmo a rainha Elizabeth II renunciou aos modelitos felpudos. Nas bolsas de mercadorias, o valor da pele de vison despencou 67% em sete anos.

Ainda assim, mesmo com a desvalorização, se o pré-acordo escandinavo prevalecer, o baque econômico não será desprezível: líder mundial no setor, com uma fatia de 40%, a Dinamarca faturou com exportação, somente no ano passado, o equivalente a 4,2 bilhões de reais. Como a demanda segue em alta no mercado chinês, é bem possível que o país da Muralha aproveite o vácuo e abra em seu território fazendas que hoje se encontram na Europa. Graças às vacinas em andamento, a Covid-19 talvez esteja com seus dias contados. Mas o sofrimento do vison, apenas para satisfazer o capricho do homem, ainda parece longe do fim.

O governo francês anunciou a intenção de fechar nos próximos cinco anos as quatro unidades de criação existentes no país, que abrigam cerca de 15 milhões de animais.