Coreia do Norte diz que não quer mais ‘cúpulas infrutíferas’ com EUA

A Coreia do Norte declarou nesta segunda-feira, 18, que não tem interesse em reunir-se com o presidente americano, Donald Trump, para discutir um acordo nuclear, a menos que receba algo substancial em troca.

“Não estamos mais interessados em cúpulas infrutíferas”, disse o conselheiro do ministério de Relações Exteriores, Kim Kye-gwan. Ele também insistiu que os Estados Unidos devem encerrar sua “política hostil” em relação à Coreia do Norte se quiser que o diálogo permaneça vivo.

O comunicado enfatizou que as três cúpulas já feitas entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, não melhoraram a relação bilateral e acusou Washington de mentir ao público sobre o progresso acerca da desnuclearização da península. “Não vamos mais presentear o presidente dos Estados Unidos com algo que ele possa se gabar”, completou Kim Kye-gwan.

As duras palavras foram uma resposta à postagem no Twitter de Trump, feita no domingo 17, em que o americano pede para a Coreia do Norte “agir rapidamente e fechar um acordo” e sugere uma nova cúpula dizendo “até logo!”.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019