Coreia do Norte dispara dois mísseis, acusam Seul e EUA

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (noite de quarta, 24, no Brasil) “um projétil não identificado” e outro de “curto alcance”, informaram autoridades sul-coreanas e dos Estados Unidos. Segundo o jornal The Guardian, estes seriam os primeiros lançamentos desde o encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, na divisa entre as duas Coreias no final de junho.

Os lançamentos deram-se em um momento de estagnação das conversas entre Pyongyang e Washington sobre o processo de desnuclearização da Coreia do Norte e a eliminação das sanções americanas sobre o país. O encontro de junho passado entre Kim e Trump emitiu um sinal positivo em relação à retomada das negociações, mas nenhum anúncio adicional nesse sentido foi feito até o momento.

Autoridades do Estado Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul informaram que os lançamentos foram realizados de Wonsan, na costa ocidental norte-coreana. Os projéteis voaram por uma distância de 430 quilômetros. Não foram apresentados mais detalhes. O último teste de armas da Coreia do Norte dera-se em maio passado, sob a supervisão de Kim.

Na terça-feira 23, segundo a agência estatal de notícias KCNA, Kim inspecionara um recém-construído submarino. Foi acompanhado por integrantes do programa de mísseis de seu país. O Guardian informou que esse gesto sinalizou a continuidade do programa de submarinos capazes de lançar mísseis balísticos.