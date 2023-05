Comediante, cachorro e mais 100: os candidatos à prefeitura de Toronto

O número de candidatos para o cargo de próximo prefeito de Toronto, a maior cidade do Canadá, passou de 100 e inclui um ex-chefe de polícia, um comediante e até um cachorro. Ao todo, 102 prefeitos em potencial se registraram formalmente antes do prazo da última sexta-feira, 12, como candidatos na antecipada eleição parcial, no final de junho.

Em fevereiro, John Tory, atual prefeito em seu terceiro mandato, renunciou abruptamente depois de admitir um caso extraconjugal com uma ex-funcionária. Ele havia vencido a reeleição apenas quatro meses antes de renunciar. A vice-prefeita, Jennifer McKelvie, que está atuando como prefeita interina desde a saída de Tory, não está concorrendo como candidata.

A favorita é Olivia Chow, que ficou em terceiro lugar na eleição de 2014 vencida por Tory. Ela está à frente da ex-deputada provincial Mitzie Hunter, da vereadora luso-canadense Ana Bailão e do ex-chefe de polícia Mark Saunders.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, que disse anteriormente que não se envolveria na eleição, apoiou Saunders tacitamente.

“Precisamos de alguém que tenha experiência em lidar com o crime. Acredito que precisamos de alguém que realmente tenha executado uma operação com vários funcionários com experiência ”, disse Ford. “Precisamos de alguém em Toronto que conheça toda a cidade, que não represente uma pequena ala, mas toda a cidade.”

Os principais candidatos estão fazendo campanha para consertar o sistema de trânsito de Toronto, abordando uma crise de custo de vida na cidade e reformulando a infraestrutura controversa. Porém, a eleição também atraiu um número recorde de participantes, reunindo um grande grupo de esperançosos.

Uma das últimas candidatas a se registrar foi a cadela Molly, de 7 anos. O tutor Toby Heaps, que chegou à prefeitura de patins, disse que era um substituto do cachorro.

Ele disse aos repórteres que as maiores preocupações de Molly eram o uso de sal nas estradas de inverno da cidade, que machuca suas patas. Ele também disse que uma vitória de Molly levaria a um “discurso mais civilizado” durante as reuniões do conselho.

“Você provavelmente já percebeu que, quando tem um animal na sala, as pessoas são mais humanas”, disse Heaps.

Outro candidato, o estudante de ensino médio Meir Straus prometeu em seu site de campanha que ele é “definitivamente um homem de verdade e não três guaxinins em um sobretudo”. Straus afirmou que seu foco vai ser em “cheiro de maconha, rotundas, escassez de órgãos, gansos do Canadá, Deus, trabalho, pregadores de rua, hipsters, bancos desconfortáveis”, acrescentando de forma irônica que ele é o candidato mais jovem, então ele não vai morrer no cargo.

O jovem, que em seu site de campanha ressalta ter “18 anos, um mês e alguns dias”, destaca que não é casado, então não pode ter nenhum caso extraconjugal, como aconteceu com o prefeito anterior.

A votação antecipada acontece entre 8 e 13 de junho, com o dia da eleição marcado para 26 de junho.

