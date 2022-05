Com pacotes dos EUA e G7, Ucrânia acumula US$ 88 bi em ajuda militar

Os ministros das Finanças dos países do Grupo dos Sete (G7) prometeram US$ 19,8 bilhões para apoiar as finanças da Ucrânia durante a invasão da Rússia, disse um comunicado do grupo nesta sexta-feira, 20.

No comunicado, o G7, uma organização de líderes de algumas das maiores economias do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, disse que os fundos serão usados ​​para ajudar a Ucrânia a “cobrir sua lacuna de financiamento” e “continuar garantindo a prestação de serviços básicos ao povo ucraniano.”

“Enquanto também atendemos às necessidades humanitárias e materiais da Ucrânia, reconhecemos, em particular, as necessidades urgentes de financiamento de curto prazo da Ucrânia”, disse o comunicado.

“Continuaremos a apoiar a Ucrânia durante esta guerra e além e estamos preparados para fazer mais conforme necessário”, disse o grupo.

O anúncio vem um dia após o Congresso dos Estados Unidos aprovar um pacote de ajuda militar e humanitária de quase US$ 40 bilhões para a Ucrânia. O pacote sinaliza uma grande escalada do apoio americano após quase três meses de guerra.

A legislação prevê US$ 6 bilhões para armas, treinamento e apoio financeiro aos militares da Ucrânia e US$ 4 bilhões em financiamento militar nos próximos cinco meses até o final de setembro, de acordo com um resumo da legislação do Comitê de Apropriações da Câmara.

Também inclui US$ 9 bilhões para reabastecer os estoques de armas dos Estados Unidos enviadas para a Ucrânia e quase US$ 4 bilhões para expandir as operações militares dos Estados Unidos na Europa.

Desde o começo da guerra, a Ucrânia acumula pelo menos US$ 88 bilhões em financiamento prometido e recebido. Os reforços internacionais devem dificultar ainda mais a empreitada russa, que já apresenta fissuras em suas forças e acumula algumas derrotas.