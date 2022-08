Com nova música para a Copa, FIFA tenta superar sucesso de ‘Waka Waka’

A FIFA anunciou nesta segunda-feira, 22, que o novo single para a Copa do Mundo 2022, sediada no Catar, será lançado nas plataformas de streaming na próxima sexta-feira, 26. A música Ahrbo, que estreou no YouTube no dia 19, é interpretada pelo porto-riquenho Ozuna e pelo rapper franco-congolês Gims, que é o primeiro artista de língua francesa a produzir e gravar uma música do torneio.

A segunda trilha oficial do torneio tem a difícil missão de conseguir superar o hit da Copa do Mundo de 2010, Waka Waka, algo que as músicas de 2014 e 2018 não conseguiram. Interpretada por Shakira, o single para a competição na África do Sul atingiu mais de 3,2 bilhões de visualizações no YouTube e é lembrada até hoje.

“Nós celebramos o futebol e a música e celebramos estarmos juntos fazendo as coisas que amamos. Essas oportunidades são raras e precisamos agarrá-las e abraçá-las! Esse é o significado, o coração e a alma de Arhbo: Bem-vindos, irmãos e irmãs, de onde você for. Vamos nos reunir e comemorar”, disse o executivo de Entretenimento Criativo da FIFA, Red One.

Ahrbo é uma gíria local para “bem-vindo” no Catar e, de acordo com a entidade, ela é edificante e amplifica a unidade e a união tecidas na celebração histórica deste ano no país, à medida que a expectativa aumenta antes do início da maior competição de futebol do mundo, marcada para 20 de novembro.

A música é a a segunda trilha oficial da competição e faz parte do FIFA Sound, projeto divulgado em 2021 que busca atingir diferentes partes do mundo com o intuito de lançar diversas faixas e englobar diferentes culturas. Ela foi lançada quase cinco meses depois do primeiro single para a Copa do Catar, Hayya Hayya, e, segundo a entidade, novos lançamentos acontecerão até o pontapé inicial do torneio.

