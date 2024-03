Com alertas de gatilho, Japão finalmente exibe o filme ‘Oppenheimer’

O vencedor de melhor filme do Oscar, “Oppenheimer“, estreou nesta sexta-feira, 29, no Japão, oito meses depois de seu lançamento oficial. O filme, dirigido por Christopher Nolan, que também recebeu o prêmio por melhor direção, é uma biografia cinematográfica sobre o físico americano J. Robert Oppenheimer, que liderou a corrida para desenvolver a bomba atômica lançada nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945.

Até o momento, o Japão tinha ficado de fora das exibições mundiais devido à preocupação de como o tema seria recebido pela população do único país a sofrer bombardeios atômicos. As explosões nucleares há quase oitenta anos devastaram as duas cidades e mataram mais de 200 mil pessoas, com o impacto e os efeitos a curto e longo prazo da radioatividade.

Recepção difícil

Em entrevista à agência de notícias Reuters, um morador de Hiroshima afirmou entender porque “Oppenheimer” venceu o maior prêmio da indústria do cinema, mas mesmo assim criticou o filme.

“É claro que este é um filme incrível, que merece ganhar o Oscar”, disse ele. “Mas o filme também retrata a bomba atômica de uma forma que parece elogiá-la e, como pessoa com raízes em Hiroshima, achei difícil assisti-lo”, criticou.

Alerta de gatilho

Além disso, diversas imagens publicadas nas redes sociais mostram que cartazes foram pendurados nas entradas de alguns cinemas de Tóquio, com o objetivo de alertar o público sobre o conteúdo do filme. Os avisos deixavam claro que expectadores seriam expostos a imagens de testes nucleares, que poderiam evocar os danos causados pelas bombas no Japão.

Inicialmente, a Universal Pictures deixou o país asiático de fora de sua programação de lançamento global. No entanto, depois que o filme foi adquirido pela Bitters End, uma distribuidora japonesa de filmes independentes, “Oppenheimer” finalmente ganhou data de estreia no Japão.