Cidade no Japão acende alerta após gato cair em tanque com produto tóxico

As autoridades da cidade de Fukuyama, no oeste do Japão, divulgaram um alerta nesta quarta-feira, 13, orientando a população a não se aproximar de um gato desaparecido que caiu em um tanque de produtos químicos tóxicos no último domingo 10.

Um funcionário da fábrica Nomura Mekki Fukuyama descobriu na segunda-feira 11 pegadas amareladas do felino, revelando um rastro que levava até um recipiente de 3 metros de altura repleto de cromo hexavalente. O produto químico causa câncer e pode gerar erupções na pele e inflamação se tocado ou inalado, segundo autoridades.

Buscas

O gerente da fábrica, Akihiro Kobayashi, afirmou que seus funcionários encontraram o tanque parcialmente rasgado.

Imagens de câmeras de segurança no local registraram o felino deixando a fábrica na noite de domingo. Essa foi a última vez em que visto. De acordo com a Prefeitura de Fukuyama, as buscas pelo animal continuam, mas não se sabe se ele sobreviveu após o contato com a substância.

Cromo hexavalente

A substância também conhecida como cromo-6 “é prejudicial aos olhos, à pele e ao sistema respiratório”, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

Os trabalhadores da fábrica usam máscaras e roupas de proteção para manusear o cromo-6 e, segundo Kobayashi, ninguém relatou qualquer caso de problemas de saúde.

No entanto, o CDC diz que “funcionários podem ser prejudicados pela exposição ao cromo hexavalente”.

A substância ficou mais conhecida após o filme “Erin Brockovich – Uma mulher de talento”, estrelado por Julia Roberts e lançado em 2000. No enredo, o cromo hexavalente foi descrito como um produto químico cancerígeno.