Colisão de helicópteros em pleno ar deixa 10 mortos na Malásia; veja vídeo

Dois helicópteros da Marinha da Malásia colidiram em pleno voo nesta terça-feira, 23, durante um ensaio para um desfile naval. O acidente matou todos os 10 tripulantes a bordo, de acordo com comunicado da Marinha.

O incidente ocorreu na base naval de Lumut, no estado de Perak, que fica no oeste do país. “Todas as vítimas foram confirmadas como mortas no local e enviadas ao hospital militar da base naval de Lumut para identificação”, disse a Marinha.

Vídeos que circularam nas redes sociais e foram exibidos pela televisão local mostram vários helicópteros voando em formação. Em seguida, o rotor de um dos helicópteros bate no outro, antes que ambas as aeronaves caiam no solo. A polícia local confirmou a veracidade das gravações.

