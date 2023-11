Civis agitam bandeiras brancas ao fugirem para sul de Gaza; veja vídeos

O Exército de Israel publicou um vídeo nesta terça-feira, 7, mostrando centenas de civis em Gaza caminhando a pé em direção à parte sul do enclave palestino. Na gravação, algumas pessoas andam com os braços levantados, enquanto outras agitam bandeiras brancas pela rua.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Avichay Adraee, publicou o vídeo na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Segundo ele, as FDI abriram um corredor humanitário para a fuga de palestinos. Adraee renovou os apelos para que os habitantes de Gaza abandonassem a parte norte do enclave.

Adraee anunciou que a estrada Salah a-Din, que corta o território palestino de norte ao sul, estaria aberta para trânsito de civis (apenas para a direção sul de Gaza) entre as 13h e as 16h do horário local nesta terça-feira, 7.

“Se você se preocupa consigo mesmo e com seus entes queridos, siga para o sul de acordo com nossas instruções. Tenha certeza de que os líderes do Hamas já cuidaram de si mesmos”, disse o porta-voz das FDI.

No último sábado 4, a estrada Salah a-Din também foi aberta para um corredor humanitário. As FDI disseram que o Hamas aproveitou a situação lançar morteiros e mísseis guiados anti-tanque contra os soldados que abriram a estrada aos civis.

O governo israelense acusa repetidamente o grupo terrorista palestino de tentar impedir os palestinos de sair do norte do enclave. Segundo Tel Aviv, o objetivo é usar a população comum como escudo humano.

Há semanas Israel tem pressionado os habitantes do norte de Gaza para fugirem de suas casas, alertando que as FDI vão concentrar seus esforços militares terrestres e aéreos na área da Cidade de Gaza, onde acredita-se estar o coração do governo do Hamas e a sua principal base de operações no enclave.

No domingo 5, outro porta-voz das FDI, Daniel Hagari, afirmou que o exército efetivamente dividiu Gaza em dois após as forças terrestres completarem um cerco à Cidade de Gaza.

“As forças das FDI – da brigada de infantaria Golani – cercaram a Cidade de Gaza, chegaram ao mar e estão se mantendo firmes. A Cidade de Gaza também foi cercada pelo sul, criando, de fato, uma Faixa de Gaza norte e sul”, declarou Hagari.