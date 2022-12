Cidade na Bélgica dá bebida de graça para quem chegar sóbrio em boates

O governo da cidade de Balen, na Bélgica, anunciou nesta terça-feira, 27, que irá começar a dar bebidas alcoólicas grátis para jovens que chegarem sóbrios às festas noturnas, em uma tentativa de diminuir o consumo excessivo de álcool.

Chamada de Sobercoin (moeda da sobriedade, em português), ela funciona como um cupom que garante cerveja de graça em boates e locais de entretenimento. Um dos fundadores do projeto, Jonas Willems, disse que no passado muitos problemas surgiram de jovens que arrumavam problemas nas noites belgas por excesso de bebidas de baixa qualidade.

“Muitos jovens bebem muito antes mesmo de a festa começar”, disse o morador da cidade Wim Wouters, ao jornal local Gazet Van Antwerpen. De acordo com dados do Centro Flamengo para Álcool e Drogas Ilegais, coletados a pedido do governo municipal, cerca de 80% dos jovens bebem antes de sair para uma festa.

De acordo com o governo, a proposta prevê que, além de estimular as pessoas a chegarem sóbrias nas festas – evitando acidentes de trânsito e brigas –, a Sobercoin também pretende iniciar um diálogo sobre o consumo excessivo de álcool entre os mais jovens, de modo que o objetivo do projeto não é iniciar uma guerra ao consumo, mas sim estimulá-lo a uma maneira consciente. f