Ciclone provoca enchentes e crocodilos infestam cidade na Austrália

As fortes chuvas do ciclone tropical Jasper provocaram inundações na região nordeste da Austrália nesta segunda-feira, 18, isolado várias cidades populares entre turistas ao longo da Grande Barreira de Corais. As enchentes levaram a uma infestação de crocodilos, sendo que um deles foi capturado em um bueiro.

No final de semana, o norte do estado de Queensland recebeu o equivalente a meses de chuva, forçando alguns moradores a deixarem suas casas, ou se abrigarem nos telhados para escapar do que, antes ruas, tornaram-se rios em alta velocidade.

“O problema é que a chuva não para e, até que diminua, não poderemos levar apoio aéreo a locais remotos”, disse o primeiro-ministro do estado, Steven Miles, em entrevista à emissora local ABC Television. “Vi muitos desastres naturais e este é o pior de que me lembro.”

Crocodilos e aviões

Em Ingham, uma cidade de cerca de 5 mil habitantes, autoridades de conservação da natureza capturaram um crocodilo de 2,8 metros de comprimento em um bueiro perto de um posto de gasolina. Avistamentos desses animais são mais comuns em áreas rurais, em pântanos ou lagos.

https://twitter.com/GeetaaPillai/status/1736704115663613971/video/1

Cairns, cidade de entrada para a Grande Barreira de Corais e lar de mais de 150 mil pessoas, recebeu cerca de 600 mm de chuva ao longo de 40 horas até a madrugada desta segunda-feira. Isso é mais que o triplo da média histórica de dezembro, de 182 mm, o que fez todos os voos do aeroporto local serem cancelados ou adiados – imagens nas redes sociais mostram aeronaves parcialmente submersas na pista.

O executivo-chefe do aeroporto de Cairns, Richard Barker, afirmou à emissora Sky News que bombas de água estão drenando a enchente desde domingo, mas “ainda não conseguem acompanhar o volume de água que entra”.

Mais chuva

A previsão das autoridades meteorológicas da Austrália é mais chuva. Nesta segunda-feira, espera-se que algumas regiões registrem 300 mm de água pluvial de chuva em seis horas.

Queensland emitiu alertas de grandes inundações, e rios estão prestes a quebrar recordes do nível de água, que são os maiores desde 1977. Além disso, mais de 14 mil casas em toda a região ficaram sem eletricidade. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que as forças de defesa do país estavam de prontidão para operações de resgate e socorro.

El Niño

A Austrália sofre, como o resto do mundo, com o fenômeno climático El Niño, responsável por provocar extremos que vão desde incêndios florestais a ciclones tropicais e secas prolongadas.

Enquanto o nordeste do país luta contra as inundações, o sudeste, por outro lado, emitiu alertas para incêndios florestais. As temperaturas em Sydney, uma das maiores cidades australianas, devem bater os 40ºC na terça-feira , 19.