China registra primeira morte por gripe aviária A em humanos

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que uma mulher morreu de gripe aviária A (H3N8) na China, a primeira fatalidade humana conhecida da cepa. Este é o terceiro caso relatado de infecção humana pelo vírus da gripe aviária A, sendo todos eles registrados em território chinês.

A vítima do vírus era uma mulher de 56 anos da província de Guangdong, no sudeste da China. De acordo com a OMS, ala adoeceu no dia 22 de fevereiro, foi hospitalizada com pneumonia grave em 3 de março e morreu em 16 de março.

“Ela tinha um histórico de exposição a aves vivas antes do início da doença e um histórico de presença de pássaros selvagens em sua casa”, disse a OMS em um comunicado. “Nenhum contato próximo do caso desenvolveu uma infecção ou sintomas de doença no momento da notificação.”

Os dois casos anteriores foram registrados em abril e maio de 2022. Um dos casos anteriores desenvolveu uma doença crítica, enquanto o outro teve uma doença leve. Em ambos, os pacientes contraíram a doença depois de ter contato com aves infectadas.

A transmissão dos vírus da gripe aviária de aves para humanos é geralmente esporádica e ocorre devido à exposição a aves infectadas ou ambientes contaminados. As infecções podem ser assintomáticas ou causar doenças, que variam de conjuntivite ou sintomas leves de gripe a doença respiratória aguda grave, ou até morte. Sintomas gastrointestinais ou neurológicos também foram relatados, mas são raros.

Até o momento, especialistas não detectaram condições do vírus ser transmitido entre humanos. Porém, a OMS prevê mais casos esporádicos de infecção no futuro.

“As informações epidemiológicas e virológicas disponíveis sugerem que os vírus da influenza aviária A (H3N8) não têm capacidade de transmissão sustentada entre humanos. Portanto, a avaliação atual é que a probabilidade de disseminação de pessoa para pessoa é baixo”, afirmou a organização com sede em Genebra.

O H3N8 está circulando desde 2002, após ter surgido pela primeira vez em aves aquáticas norte-americanas. O vírus é mais comum nas aves, causando pouco ou nenhum sinal de doença, mas a infecção entre espécies também é relatada em vários mamíferos, inclusive sendo endêmica em cães e cavalos.

O governo chinês afirmou que está tomando medidas de monitoramento, prevenção e controle do vírus. As autoridades vão monitorar e desinfectar ambientes ao redor da casa da paciente morta e outras áreas de suspeita de exposição. Além disso, também são planejadas atividades públicas para melhorar a conscientização sobre os riscos da doença e a adoção de medidas de autoproteção.

A OMS recomenda que os países devem aumentar a conscientização pública sobre a importância de evitar o contato com ambientes de alto risco. As pessoas devem manter uma boa higiene das mãos e não ter contato com animais doentes ou mortos por causas desconhecidas.