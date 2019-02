Chávez retornará à Venezuela nas próximas horas após radioterapia

O presidente Hugo Chávez retornará à Venezuela nas “próximas horas” após concluir com sucesso o segundo ciclo de radioterapia em Havana para tratar do câncer diagnosticado no ano passado, informou nesta quarta-feira o vice-presidente Elías Jaua.

“Nas próximas horas, o comandante presidente Hugo Chávez, como ele anunciou no momento de sua saída (a Cuba), estará na Venezuela”, disse Jaua, lembrando que o presidente disse no sábado, antes de partir a Havana, que retornaria a seu país nesta quarta ou quinta-feira.

O vice-presidente comentou que nos últimos dias o governante foi submetido a um “processo de radioterapia diário” e que este segundo ciclo de tratamento, que Chávez prevê completar ao longo de cinco semanas, “foi um sucesso”.

Durante sua estadia na ilha, o presidente, que não deixou de assumir suas funções à frente do Estado desde que teve o câncer diagnosticado, permaneceu em contato com seu gabinete, trabalhou em projetos governamentais e acompanhou as notícias do país, segundo Jaua.

Chávez, 57 anos, habitualmente presente na imprensa estatal venezuelana, não apareceu publicamente desde sábado, o que causou a propagação de rumores sobre seu estado de saúde nas redes sociais.

O governante, que nunca revelou que tipo de câncer detectado no ano passado, iniciou o tratamento de radioterapia em 24 de março, um mês depois de ter sido operado de um segundo tumor cancerígeno na mesma região onde retirou o primeiro, em junho de 2011.

Em outubro, o presidente – único autorizado a falar sobre sua doença – deu o câncer por superado, após ter se submetido a quatro sessões de quimioterapia. Mas quatro meses depois anunciou a recorrência da doença.

Chávez, no poder desde 1999, pretende ser reeleito para um terceiro mandato de seis anos nas eleições de 7 de outubro, nas quais enfrentará o governador Henrique Capriles Radonski.