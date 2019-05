Chanceler do Irã diz que escalada provocada pelos EUA é ‘inaceitável’

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, qualificou nesta quinta-feira de “inaceitável” a “escalada das tensões provocada pelos Estados Unidos” contra seu país.

“Atuamos com a máxima moderação”, afirmou Zarif antes de se reunir com seu homólogo japonês, Taro Kono, em Tóquio, sobre a decisão do presidente americano, Donald Trump, de abandonar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.

Zarif garantiu que Teerã mantém seu compromisso com a comunidade internacional com base no acordo de 2015.

A tensão entre as duas partes permanece há meses, mas a temperatura se elevou ainda mais nos últimos dias, tomando uma direção preocupante.

Teerã advertiu na quarta-feira que os Estados Unidos conheceriam “o gosto amargo da derrota” devido “à guerra econômica” que promovem contra o Irã.

Washington, que realiza uma campanha de “pressão máxima” contra o Irã, endureceu suas sanções econômicas e reforçou sua presença militar no Oriente Médio diante da ameaça de ataques “iminentes” contra seus interesses na região atribuída a Teerã.